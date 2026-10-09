O nouă zi de grevă și manifestații este programată pentru marțea viitoare, chiar dacă guvernul de la Paris a anunțat un set de măsuri pentru revendicările tinerilor.

Pe de altă parte, a fost agitație în capitala Belgiei, din cauza protestelor convocate de două sindicate.

La Paris, manifestația din Piața Bastiliei a degenerat în violențe. Forțele de ordine au arestat peste 500 de tineri, iar 48 de poliţişti şi jandarmi au fost răniţi.

De asemenea, autoritățile au denunțat noi acte de vandalism comise de unii protestatari. Cantina unui liceu a fost distrusă, un director de școală a fost lovit, iar un vehicul de poliţie incendiat.

Ministrul Educaţiei a anunţat că 3.000 de profesori suplinitori urmează să fie repartizaţi în peste 500 de școli care nu au suficient personal. Pe de altă parte, și capitala Belgiei a fost scena unor proteste de amploare ale sindicatelor.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța măsurile de austeritate anunțate de guvern, pentru a limita datoria publică enormă.

Grupuri de manifestanți, în majoritate tineri îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine cu pietre și artificii, lângă gara centrală din Bruxelles. De asemenea, scandalagii au incendiat biciclete și scutere aparținând primăriei.

Poliția belgiană a ripostat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și lovituri de baston pentru a dispersa mulțimea care blocase traficul.