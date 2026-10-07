Cunoscută în Spania simplu drept Maricarmen, femeia a murit la două săptămâni după ce a fost evacuată din locuința în care trăise mai bine de 70 de ani, după ce chiria i-a fost majorată de la 500 de euro la 2.650 de euro, potrivit CNN.

„Regretăm să anunțăm că Maricarmen a murit astăzi. După cum știți cu toții, a fost evacuată pe 23 septembrie și a rămas internată în spital de atunci”, a transmis miercuri sindicatul.

„Deși s-a ajuns la un acord istoric care i-ar fi permis să se întoarcă în locuința sa, această soluție a venit prea târziu”, a adăugat organizația.

Evacuarea lui Maricarmen a declanșat un val de proteste la nivel național cu privire la criza locuințelor din Spania. În urma acestora, premierul spaniol Pedro Sánchez a decis luni să convoace alegeri anticipate.

O înfrângere în alegeri ar însemna sfârșitul unuia dintre ultimele guverne de stânga din Europa, într-un moment în care extrema dreaptă înregistrează victorii fără precedent în întreaga regiune, pe măsură ce un număr tot mai mare de alegători europeni părăsesc centrul politic.

La fel ca în multe țări europene, lipsa locuințelor accesibile reprezintă una din principalele probleme sociale din Spania, unde platformele de închiriere turistică precum Airbnb și fondurile de investiții sunt acuzate că fac prețurile să crească prin cumpărarea de proprietăți imobiliare și reducerea ofertei disponibile pentru localnici.