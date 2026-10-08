Primarul unui oraș din Franța, „scut” pentru liceeni în timpul protestelor violente de la Paris. Imaginile, virale. VIDEO

Imaginile, preluate inițial de presa franceză, s-au răspândit apoi pe rețelele sociale, oferindu-i lui Bally Bagayoko o vizibilitate care a depășit granițele Franței. Reprezentantul LFI din Seine-Saint-Denis, departament puternic implicat în proteste, a fost prezent alături de liceeni încă de la începutul mobilizării, iar intervenția sa din timpul celei de-a treia zile de proteste a ajuns să fie relatată în întreaga lume.

Una dintre secvențele care au devenit virale îl arată pe Bally Bagayoko poziționat între forțele de ordine și protestatari, strigând: „Stop! Dați-vă înapoi! Nu mai împingeți!”, în încercarea de a evita o confruntare.

Imaginile cu sosirea sa, însoțit de bodyguarzi, dintre care unul purta chiar o mască de Spider-Man, dar și momentul în care a intervenit între protestatari și polițiști, au atras atenția presei internaționale. Primarul din Saint-Denis, localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, a profitat din plin de atenția generată de manifestația liceenilor de marți, de la Paris, relatează Le Parisien.

Bally Bagayoko tente de calmer la tension lors de la manifestation lycéenne et étudiante à Paris. https://t.co/rbg45G7yu6

Gestul lui a ajuns în atenția presei internaționale

Cotidianul spaniol El Mundo l-a descris chiar drept o „icoană a revoltei studențești”. CNN a relatat că primarul „și-a folosit corpul ca scut pentru a-i proteja pe elevi de poliția antirevoltă”.

Imaginile au fost difuzate și de BBC, G1 în Brazilia, Al-Arabiya și Teledos în Peru, precum și de mai multe publicații online din America Latină. Secvențe cu primarul au fost distribuite chiar și de TMZ, pe contul său destinat conținutului pentru adulți.

O altă imagine, în care primarul primește ser fiziologic la ochi după ce a fost expus la gaz lacrimogen, a fost preluată de publicația italiană La Stampa, de Al Jazeera în limba engleză și de BBC Chinese.

Într-un interviu acordat Reuters, Bally Bagayoko a susținut că poliția „a decis să intervină și să atace liceenii”, despre care spune că, în majoritatea cazurilor, „nu manifestau nicio agresivitate”. Primarul a povestit că, după intervenția sa, situația a escaladat, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, ceea ce i-a lăsat atât pe protestatari, cât și pe liderii acestora „asfixiați”.

Ulterior, într-un interviu pentru CNN, reprezentantul La France Insoumise a declarat că polițiștii „s-au abținut” după ce l-au recunoscut în mulțime, chiar dacă nu purta eșarfa oficială de primar. „Nu m-am simțit amenințat”, a afirmat Bally Bagayoko pentru postul american.

Guvernul francez se teme de o contagiune socială a revoltei din școli pe fondul scumpirilor generalizate și a crizei datoriilor.

Premierul francez acuză extrema stângă de incitare la violențe pentru a provoca haos înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2027.

Pe de altă parte, ministrul francez de interne a anunțat că polițiștii nu vor mai folosi grenade asurzitoare la manifestațiile liceenilor care degenerează în violențe.

Anunțul vine după ce președintele Macron a pledat pentru un plus de empatie și spirit pedagogic în gestionarea protestelor.