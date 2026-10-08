Primarul unui oraș din Franța, „scut” pentru liceeni în timpul protestelor violente de la Paris. Imaginile, virale. VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Primar franta proteste 3
Profimedia

Marți, la Paris, primarul LFI al orașului Saint-Denis, Bally Bagayoko, a avut o apariție extrem de vizibilă în timpul protestului liceenilor.

autor
Aura Trif

Imaginile cu sosirea sa, însoțit de bodyguarzi, dintre care unul purta chiar o mască de Spider-Man, dar și momentul în care a intervenit între protestatari și polițiști, au atras atenția presei internaționale. Primarul din Saint-Denis, localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, a profitat din plin de atenția generată de manifestația liceenilor de marți, de la Paris, relatează Le Parisien.

Una dintre secvențele care au devenit virale îl arată pe Bally Bagayoko poziționat între forțele de ordine și protestatari, strigând: „Stop! Dați-vă înapoi! Nu mai împingeți!”, în încercarea de a evita o confruntare.

Imaginile, preluate inițial de presa franceză, s-au răspândit apoi pe rețelele sociale, oferindu-i lui Bally Bagayoko o vizibilitate care a depășit granițele Franței. Reprezentantul LFI din Seine-Saint-Denis, departament puternic implicat în proteste, a fost prezent alături de liceeni încă de la începutul mobilizării, iar intervenția sa din timpul celei de-a treia zile de proteste a ajuns să fie relatată în întreaga lume.

Gestul lui a ajuns în atenția presei internaționale

Cotidianul spaniol El Mundo l-a descris chiar drept o „icoană a revoltei studențești”. CNN a relatat că primarul „și-a folosit corpul ca scut pentru a-i proteja pe elevi de poliția antirevoltă”.

Imaginile au fost difuzate și de BBC, G1 în Brazilia, Al-Arabiya și Teledos în Peru, precum și de mai multe publicații online din America Latină. Secvențe cu primarul au fost distribuite chiar și de TMZ, pe contul său destinat conținutului pentru adulți.

O altă imagine, în care primarul primește ser fiziologic la ochi după ce a fost expus la gaz lacrimogen, a fost preluată de publicația italiană La Stampa, de Al Jazeera în limba engleză și de BBC Chinese.

Într-un interviu acordat Reuters, Bally Bagayoko a susținut că poliția „a decis să intervină și să atace liceenii”, despre care spune că, în majoritatea cazurilor, „nu manifestau nicio agresivitate”. Primarul a povestit că, după intervenția sa, situația a escaladat, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, ceea ce i-a lăsat atât pe protestatari, cât și pe liderii acestora „asfixiați”.

Ulterior, într-un interviu pentru CNN, reprezentantul La France Insoumise a declarat că polițiștii „s-au abținut” după ce l-au recunoscut în mulțime, chiar dacă nu purta eșarfa oficială de primar. „Nu m-am simțit amenințat”, a afirmat Bally Bagayoko pentru postul american.

Guvernul francez se teme de o contagiune socială a revoltei din școli pe fondul scumpirilor generalizate și a crizei datoriilor. 

Premierul francez acuză extrema stângă de incitare la violențe pentru a provoca haos înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2027.

Pe de altă parte, ministrul francez de interne a anunțat că polițiștii nu vor mai folosi grenade asurzitoare la manifestațiile liceenilor care degenerează în violențe.

Anunțul vine după ce președintele Macron a pledat pentru un plus de empatie și spirit pedagogic în gestionarea protestelor.

După ce l-a demis din Guvern și l-a acuzat de măsuri ”dezastruoase”, Grindeanu spune că nu are o problemă cu Ilie Bolojan

Sursa: Le Parisien

Etichete: proteste, liceeni, Franta, elevi,

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Edi Iordănescu, aproape să devină noul selecționer!
BREAKING NEWS Edi Iordănescu, aproape să devină noul selecționer!
Citește și...
Proteste elevi franta 6
Stiri externe
Franţa, prinsă între protestele studenţilor şi presiunea pieţelor financiare înaintea negocierilor bugetare

Randamentele obligațiunilor guvernamentale franceze au crescut puternic miercuri, în timp ce presiunile politice și sociale asupra guvernului se intensifică înaintea negocierilor bugetare care încep săptămâna viitoare, relatează CNBC.

Test racheta
Stiri externe
Franța a testat o rachetă nucleară capabilă să atingă întreg teritoriul Rusiei. Kremlinul acuză „militarizarea” Europei

Kremlinul a denunţat miercuri "militarizarea" Uniunii Europene, la o zi după ce Franţa şi-a testat noua sa rachetă intercontinentală capabilă să transporte focos nuclear, eveniment la care a asistat preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.

Protest franta
Stiri externe
Profesorii din Franța au ajuns să se teamă să intre la clasă. Mărturia unei românce despre cauza profundă a protestelor din licee

Protestele care au cuprins liceele din Franța nu au apărut din senin și nu pot fi explicate doar prin lipsa profesorilor de la catedră sau prin nemulțumirile legate de infrastructura şcolară.

Recomandări
Pnl bolojan
Stiri Politice
Ce a decis PNL după discuția cu Luca Niculescu despre noul Guvern, ”având în vedere situația în care se găsește România”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că l-a informat pe premierul desemnat, Luca Niculescu, că Partidul Național Liberal nu intenţionează să participe în acest guvern și, de asemenea, că va intra în opoziție dacă PSD va fi la putere.

Id240918 inquam photos george calin
Stiri Economice
Vești proaste de la BNR: inflația va crește din nou. Combustibilii, energia și cursul leului pun presiune pe prețuri

Conducerea Băncii Naţionale a României (BNR) se aşteaptă ca rata anuală a inflaţiei să urmeze o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, pe fondul creşterii preţurilor la combustibili şi energie şi a majorării cotaţiilor la materiile prime.

Luca niculescu
Stiri Politice
Luca Niculescu, după discuțiile cu PNL: „Nu mi s-a părut că primesc propunerea PSD cu cea mai mare deschidere”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după discuțiile cu delegația PNL, că aceștia au ascultat propunerea de la PSD referitoare la participarea la guvernare. „Nu mi s-a părut că o primesc cu cea mai mare deschidere”, a mai spus el. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25 | Ce înseamnă rezistența la insulină și cum o recunoaștem din timp

28:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Atacul stelar la care visează Cristi Borcea pentru Dinamo: ”E greu pentru orice apărare să facă față!”

Sport

Ciprian Marica și Cristian Pulhac au fost invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1