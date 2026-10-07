În spatele revoltei se află o criză mai profundă: în unele licee, profesorii au ajuns să se teamă să mai intre la ore, iar violența și indisciplina au devenit parte din realitatea de zi cu zi.

O profesoară de origine română care predă în Franța a vorbit cu Spotmedia despre cauzele crizei actuale din învăţământ. Ea a preferat să rămână anonimă. O să-i spunem Maria.

Menţionez că mărturia profesoarei cu care am vorbit trebuie privită ca o relatare personală, nu ca o descriere a întregului sistem educațional francez.

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