Imaginile dezastrului după cutremurele de 7,2 și 7,5 grade din Venezuela. Bilanțul morților a urcat la 164 | GALERIE FOTO

Stiri externe
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Venezuela cutremur 6
AFP

Două cutremure puternice au lovit Venezuela în apropierea capitalei, provocând moartea a cel puțin 164 de persoane și rănirea a aproape 1.000, a declarat președinta interimară Delcy Rodríguez.

autor
Sabrina Saghin

Echipele de salvare caută printre dărâmături în Caracas și în orașul de coastă La Guaira, situat în apropiere. Se auzeau oameni strigând după ajutor de sub resturile clădirilor avariate.

Primul cutremur a fost urmat de unul mai puternic

Primul cutremur, cu magnitudinea de 7,2 a fost urmat câteva secunde mai târziu de unul și mai puternic, de 7,5, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), ambele având loc aproape de suprafață, ceea ce a agravat distrugerile, scrie BBC.

Venezuela se află la punctul de întâlnire al două plăci tectonice, iar cutremurele au fost probabil cauzate de eliberarea bruscă a tensiunii dintre acestea.

Rodríguez a declarat starea de urgență, iar mai multe țări s-au angajat să sprijine eforturile de salvare.

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Dezastrul reprezintă primul test al noilor relații dintre Venezuela și SUA de când președintele Donald Trump a ordonat capturarea președintelui Nicolás Maduro în ianuarie.

Primul cutremur – cu epicentrul la 20,3 km sub suprafață – s-a produs miercuri, la ora 18:04, ora locală (22:04 GMT).

În Venezuela era zi de sărbătoare națională, așa că probabil erau mai mulți oameni acasă decât într-o zi obișnuită de lucru. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arătau locuitori care ieșeau în grabă în stradă.

Al doilea seism s-a produs la 10 kilometri adâncime

Al doilea cutremur a avut loc în apropiere, la o adâncime de 10 km, potrivit datelor USGS.

Alan Chung, un profesor din Caracas, a declarat pentru BBC că a văzut „un nor de praf” și linii electrice „explodând” după ce a părăsit restaurantul în care se afla în momentul în care s-au produs cutremurele.

Au avut loc 30 de replici în urma celor două cutremure, a declarat Rodríguez pentru postul de televiziune de stat Venezolana de Televisión.

Imaginile transmise din Venezuela arată clădiri grav avariate sau prăbușite din cauza tremurăturilor.

Rodríguez a afirmat că La Guaira, o regiune situată la nord de capitală, a fost zona cea mai grav afectată. BBC a verificat imaginile cu un hotel de 10 etaje din oraș, redus la ruine.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că în Caracas s-au prăbușit clădiri și că au fost afectate și orașele Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua și Miranda.

Principalul aeroport internațional al Venezuelei, situat în Maiquetía, la periferia orașului Caracas, a fost închis din cauza avariilor grave, a spus Rodríguez. Imaginile video din interiorul terminalului arătau praf și resturi care cădeau din tavan.

USGS a declarat: „Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul va avea, cel mai probabil, o amploare extinsă.”

Agenția a estimat că există o probabilitate de 44% ca numărul deceselor să depășească 10.000 și o probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.000 ca urmare a cutremurelor, pe baza unei serii de factori, inclusiv cutremure anterioare similare și dimensiunea populației din zonele învecinate.

Aceste cifre au fost publicate pentru a sprijini intervenția de urgență și nu reprezintă o previziune exactă. Ele au fost calculate pe baza cutremurelor anterioare cu caracteristici similare, precum și a altor factori, cum ar fi magnitudinea și adâncimea fiecărui cutremur.

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Echipele de salvare încearcă să găsească supraviețuitori

Alte elemente influențează numărul potențial de răniți și decese, printre care calitatea clădirilor și ora din zi la care au avut loc cutremurele.

Jurnalistul Luis Hernandez, cu sediul în Caracas, a declarat pentru BBC Newsday că evaluarea adevăratei ample a pagubelor ar fi dificilă, întreruperile de curent și problemele de conexiune la internet complicând situația.

„Din cauza crizei economice din țară, ne este foarte greu să evaluăm situația”, a spus el.

Cabello a declarat pentru VTV că cartierele Altamira și Los Palos Grandes din Caracas au fost cele mai grav afectate.

Cele două orașe s-au numărat, de asemenea, printre cele mai grav afectate în 1967, când a avut loc ultimul cutremur major care a lovit capitala Venezuelei, provocând moartea a 200 de persoane.

Al doilea cutremur este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900 încoace, conform datelor USGS.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit vreodată în viața mea”, a declarat Nicole Kolste, de la BBC Mundo.

Kolster, care locuiește la etajul al șaptelea al unui bloc de apartamente din Los Palos Grandes, a adăugat: „A fost atât de puternic încât am crezut că clădirea o să se prăbușească peste mine.”

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a scris pe X: „Inima mea, îmbrățișarea mea infinită și rugăciunile mele sunt alături de fiecare familie venezueleană în aceste momente de suferință.”

Rodríguez a declarat că echipele de salvare se străduiesc să ajungă la supraviețuitori, iar ajutorul este trimis din SUA, Republica Dominicană, El Salvador, Mexic și Qatar.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a dat instrucțiuni guvernului său „să se pregătească să acționeze rapid” ca răspuns la cutremure.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de victime”, a scris el pe Truth Social.

SUA „sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute!”, a adăugat el.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA „desfășoară imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și asistență umanitară”.

Administrația Trump a încercat să-și redefinească relațiile cu Venezuela încă de la preluarea puterii de către Maduro, un critic de lungă durată al SUA, și și-a exprimat încă de la început sprijinul pentru fostul său locotenent, Rodríguez.

Între timp, se pare că columbienii au simțit cutremurul la sute de kilometri distanță, în capitala Bogotá, unde unele persoane au fost evacuate din precauție.

O femeie a găsit un pui de pisică și l-a luat acasă. După ce l-a dus la veterinar, pentru că era agresiv, a avut o surpriză

Sursa: BBC

Etichete: cutremur, venezuela,

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