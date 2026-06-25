Cele mai spectaculoase drumuri panoramice din Grecia. Peisaje care îți taie respirația

Drumurile prin Grecia oferă un amestec perfect de istorie, cultură și peisaje spectaculoase. Poți explora cu mașina obiective celebre precum Meteora, Peloponezul și insulele grecești.

Condusul oferă face mai ușoară descoperirea unor locuri mai puțin cunoscute și a satelor grecești autentice. În plus, ai parte de cele mai spectaculoase drumuri panoramice din Grecia. Primăvara și toamna sunt cele mai bune sezoane pentru astfel de călătorii, cu vreme bună și mai puțini turiști. Peisaje care îți taie respirația în Grecia Când vine vorba despre cele mai de neuitat priveliști ale Greciei, fiecare destinație oferă o poveste unică, o paletă de culori și un sentiment de uimire care rămâne mult timp după încheierea călătoriei. De la stânci vulcanice la sanctuare antice, aceste nouă panorame promit să te încânte în 2026. Apusul din Caldera Santorini, Oia Caldera din Santorini este poate cea mai emblematică dintre toate priveliștile Greciei, cu stâncile vulcanice abrupte care coboară în Marea Egee și casele albe din Oia lipite de marginea craterului. Pe măsură ce soarele apune la orizont, cerul se aprinde în nuanțe de portocaliu, roz și violet, reflectate în cupolele albastre, creând o atmosferă magică. Apusul din Oia este un spectacol cunoscut la nivel mondial. Cele mai bune puncte de observație includ ruinele castelului, aleile înguste deasupra calderei și terasele mai puțin cunoscute, care oferă liniște departe de aglomerație. Este recomandat să ajungi devreme pentru a prinde un loc sau să explorezi colțuri mai retrase pentru o experiență mai intimă. Citește și Saturn, stațiunea de la Marea Neagră care merită redescoperită. Ghid complet pentru un weekend reușit Pentru fotografii reușite, se recomandă un obiectiv wide și un trepied stabil. Orizontul luminos și siluetele morilor de vânt creează compoziții spectaculoase. Istoria calderei, formată în urma unei erupții vulcanice uriașe despre care se crede că a inspirat mitul Atlantidei, adaugă profunzime vizitei.

Mănăstirile Meteora, Tesalia Printre cele mai impresionante priveliști ale Greciei se numără Meteora, mănăstirile construite pe vârfuri de stânci uriașe din Tesalia. Aceste sanctuare antice par suspendate deasupra câmpiei, combinând spectaculosul natural cu liniștea spirituală. Statutul de patrimoniu UNESCO evidențiază importanța culturală și religioasă a locului. Vizitatorii pot parcurge trasee prin stânci, cu puncte panoramice care oferă imagini impresionante asupra mănăstirilor și văii. Răsăritul și apusul transformă Meteora într-un peisaj de lumină aurie și umbre lungi, ideal pentru fotografi și pentru cei care caută liniște. Zona a apărut și în filme precum „For Your Eyes Only” și atrage anual peste două milioane de vizitatori. Pentru 2026, vizitele de dimineață devreme sau seara târziu sunt cele mai potrivite pentru lumină bună și mai puțină aglomerație. Este necesară o ținută decentă și respectarea atmosferei monahale.

Plaja Navagio (Epava), Zakynthos Navagio Beach, cunoscută și ca Plaja Epavei, este una dintre cele mai spectaculoase imagini ale Greciei, faimoasă pentru apa turcoaz intensă și stâncile de calcar abrupte. Epava ruginită aflată pe nisipul alb îi oferă un aer misterios. Accesul se face cu barca din Porto Vromi sau Zakynthos Town. Pentru panorama de sus, există un punct de observație pe stâncă, însă trebuie respectate barierele de siguranță și regulile actualizate. În 2026 pot exista restricții pentru protejarea mediului. Navagio este extrem de populară pe rețelele sociale și printre cele mai fotografiate locuri din Grecia. Pentru o experiență mai liniștită, este recomandată vizita dimineața devreme sau în extrasezon. Se recomandă încălțăminte adecvată pentru traseele de pe faleză și echipament foto pentru contrastul puternic dintre mare, nisip și epavă, scrie hellenicholidays.

Acropola din Atena Acropola din Atena oferă o combinație între istorie antică și viață urbană, fiind una dintre cele mai importante priveliști ale Greciei. De pe vârful Partenonului, se deschid panorame asupra orașului și a Golfului Saronic. Vizitele de zi arată dinamica orașului, iar seara monumentul este iluminat spectaculos. Evenimentele din 2026 pot adăuga experiențe suplimentare. Ca simbol al democrației, Acropola are o importanță culturală majoră. Pentru evitarea aglomerației, este recomandată vizita la deschidere sau înainte de închidere, în special primăvara și toamna.

Trasee cu priveliști spectaculoase Parcurge munții sălbatici ai Cretei, meditează asupra filozofiei în Delphi sau privește mănăstirile așezate pe stâncile mistice din Meteora. Cele mai faimoase trasee de drumeție din Grecia sunt spectaculos de frumoase. Cheile Samaria, Creta Distanță și durată: 15 km (9,4 mile) într-un singur sens; 14 ore

Nivel de dificultate: dificil

Cea mai bună perioadă: sfârșit de primăvară (mai–iunie) sau început de toamnă (septembrie–octombrie) Creta, una dintre cele mai cunoscute insule ale Greciei, oferă unul dintre cele mai faimoase trasee: o coborâre lungă prin Cheile Samaria, în Parcul Național Samaria. Traseul pornește din Xyloskalo și se termină în Agia Roumeli, sat accesibil doar pe jos sau cu barca. Drumul trece prin pereți de calcar abrupți ai Munților Albi, albiile râurilor și zona îngustă „Iron Gates”, unde pereții de 270 m se apropie la doar 4 metri distanță. La final, te întâlnești cu caprele locale, câmpuri de flori sălbatice și ai ocazia să te răcorești în Marea Libiei înainte de a lua feribotul spre satele cretane.

Muntele Olimp, Tesalia Distanță și durată: 24 km dus-întors; 9–11 ore (sau împărțit pe 2 zile)

Nivel de dificultate: dificil Muntele Olimp este locul unde, potrivit mitologiei grecești, locuiau zeii. Traseul duce spre vârful Mytikas, cel mai înalt din Grecia (2.917 m). Ruta pornește din Kokkinopilos și traversează păduri, pajiști alpine și puncte panoramice spre Marea Egee, trecând pe lângă refugii montane unde se poate înnopta. Ultima porțiune necesită escaladare ușoară. Dacă nu vrei să ajungi în vârf, Platoul Muzelor oferă priveliști spectaculoase fără dificultate extremă.

Cheile Vikos, Epir Distanță și durată: 11,7 km; 5–6 ore

Diferență de nivel: 1.010 m

Nivel de dificultate: moderat spre dificil

Cea mai bună perioadă: primăvară (aprilie–iunie) sau toamnă (septembrie–octombrie) Cheile Vikos sunt considerate cele mai adânci din lume raportat la lățime, cu pereți de până la 1.340 m. Traseul merge între Monodendri și satul Vikos, trecând prin păduri, stânci abrupte și poduri de piatră. Râul Voidomatis traversează canionul, iar zona găzduiește animale sălbatice precum mistreți și vulturi.

Drumuri de coastă care merită parcurse Creta Coasta de sud a insulei Creta are o atmosferă complet diferită față de traseele mai aglomerate din nord. Drumul este mai deschis, mai arid, mai sălbatic și mai liniștit, cu munții în spate și Marea Libiei în față. Un traseu prin locuri precum Plakias, Preveli, Agia Galini sau satele din sudul insulei oferă priveliști spectaculoase cu ape albastre, stânci abrupte, plaje, taverne tradiționale și porțiuni lungi unde Creta pare neatinsă de aglomerația turistică. Nu este un drum pentru cei grăbiți, însă răsplata constă în peisaje autentice și momente de liniște. Este o alegere excelentă pentru cei care preferă o zi relaxată pe insulă, în locul unei liste lungi de obiective turistice. Merită să vă opriți pentru o baie în mare, o masă simplă la o tavernă locală și câteva momente de contemplare acolo unde șoseaua coboară spre coastă.

Drumul prin Argolida O călătorie spre sud, de-a lungul coastei Peloponezului, dezvăluie frumusețile regiunii Argolida. Aventura începe la Canalul Corint, un pasaj artificial impresionant care pare aproape prea îngust pentru navele mari care îl traversează, conform flymetothemoontravel. Mai departe, poți ajunge la una dintre cele mai importante cetăți ale civilizației miceniene. Zidurile uriașe din piatră ale vechiului oraș Micene erau atât de impresionante încât grecii antici credeau că au fost construite de ciclopi. Dincolo de celebra Poartă a Leilor se află ruinele palatului lui Agamemnon și numeroase vestigii fascinante. Nafplio este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Grecia. Străzile sale împodobite cu bougainvillea, casele neoclasice în culori pastelate și balcoanele din marmură creează o atmosferă aparte. Prima capitală a Greciei moderne oferă numeroase atracții, iar Fortăreața Palamidi, construită de venețieni pe o stâncă înaltă de 216 metri, oferă panorame impresionante asupra Golfului Argolic. Din port se poate face o excursie cu barca până la Castelul Bourtzi, ridicat pe o mică insulă din golf. Drumul către Monemvasia oferă una dintre cele mai surprinzătoare imagini din Grecia. La prima vedere, uriașa stâncă izolată pare doar o formațiune naturală, însă ascunde un oraș fortificat. Un drum îngust leagă stânca de continent, însă accesul vehiculelor este interzis în interiorul zidurilor. Vizitatorii trebuie să exploreze orașul pe jos și, ideal, să petreacă o noapte într-una dintre pensiunile boutique amenajate în clădirile istorice.

Drumul prin Mani Regiunea Mani își etalează cu mândrie peisajele dramatice și încă puțin cunoscute. Este una dintre cele mai spectaculoase rute panoramice din Grecia, traversând un ținut stâncos și arid, presărat cu turnuri de piatră unice. Aceste construcții istorice amintesc de vremurile în care localnicii își apărau cu înverșunare teritoriul de invadatori. Mani înseamnă însă mult mai mult decât istorie. Regiunea ascunde golfuri sălbatice cu ape cristaline, dealuri acoperite de plantații de măslini și numeroase trasee de drumeție. Deși peisajul este uscat, vegetația include cactuși cu fructe comestibile, peri sălbatici, salcâmi, arbuști aromatici și urzici. În timpul vizitei, merită să încerci specialitățile locale preparate artizanal, precum dulceața din fructe de cactus, una dintre delicatesele tradiționale ale regiunii.

Plaje care îți taie respirația Grecia ocupă în mod tradițional poziții fruntașe în clasamentele dedicate celor mai curate plaje, oferind turiștilor unele dintre cele mai limpezi ape din Marea Mediterană. O adevărată descoperire pentru iubitorii de natură este plaja Voutoumi, situată pe mica insulă ionică Antipaxos.

Plaja poate fi accesată doar cu barca, însă pietricelele albe strălucitoare și apa turcoaz cristalină fac ca fiecare minut al călătoriei să merite. Pentru cei care caută liniște deplină și locuri ferite de aglomerație, specialiștii recomandă plaja Fteri din Kefalonia. Aceasta și-a păstrat caracterul sălbatic, fiind protejată de civilizație de impresionantele stânci calcaroase care o înconjoară.

Dacă mergi cu copiii, una dintre cele mai bune alegeri este celebra plajă Elafonissi din Creta. Principala sa atracție este nisipul roz și lagunele extrem de puțin adânci, cu ape calme.

Acest loc seamănă cu un adevărat paradis tropical și oferă condiții excelente pentru înot în siguranță. La fel de spectaculoasă este și plaja Paleokastritsa din Corfu, renumită pentru țărmul său stâncos impresionant, peșterile submarine misterioase și condițiile excelente pentru scufundări.

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