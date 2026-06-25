Aeronava a deviat brusc de la traiectorie în timpul zborului, potrivit ABC News.

Air Canada a precizat că zborul AC7664, operat de partenerul regional PAL Airlines, se deplasa miercuri de la Newark, New Jersey, către Halifax, Nova Scotia, când comandantul aeronavei a suferit urgența medicală.

Copilotul a preluat controlul avionului și a deviat zborul către Boston, unde aeronava a aterizat în siguranță. Comandantul a fost transportat la spital pentru tratament medical, potrivit companiei aeriene.

Aeronava, un De Havilland Q400, transporta 61 de pasageri. Air Canada a anunțat că lucrează pentru a le asigura acestora opțiuni alternative de călătorie.

Cum și-au dat seama pasagerii

Rodney McDonald, care călătorea împreună cu soția și cei doi fii ai săi, a declarat pentru ABC News că incidentul a început când avionul a avut o mișcare bruscă și neașteptată.

„În momentul în care avionul a deviat brusc, am știut că ceva nu este în regulă, pentru că nu era turbulență”, a spus el. „Chiar părea că cineva smucise comenzile, iar apoi s-a repetat de mai multe ori. În astfel de momente îți trec toate gândurile prin minte și începi să te rogi. Băieții mei au început instantaneu să se roage.”

McDonald a relatat că un însoțitor de bord a intrat în grabă în cabină, iar câteva momente mai târziu a scos unul dintre piloți pe culoarul avionului.

„Unul dintre însoțitorii de bord a intrat în cockpit în mod vizibil agitat și, câteva clipe mai târziu, îl trăgea pe unul dintre piloți afară din cabină, pe culoarul aeronavei”, a spus el.

Potrivit lui McDonald, pilotul părea să sufere o criză convulsivă, iar el și alți aproximativ patru pasageri au ajutat la imobilizarea acestuia, în timp ce copilotul conducea aeronava către Boston.

„Da, a fost cu adevărat înfricoșător. Eu eram așezat pe primul rând, iar familia mea era mai în spate, din cauza modului în care erau repartizate locurile”, a explicat McDonald. „M-am dus înapoi să stau cu ei și atunci mi-am dat seama că pilotul era complet lipsit de control fizic. Nu era violent, dar era evident că nu își mai controla acțiunile și trebuia imobilizat.”

McDonald a spus că la bord se afla și o asistentă medicală autorizată, care a coordonat intervenția pasagerilor și a oferit ajutor pilotului în timpul urgenței medicale. El i-a lăudat, de asemenea, pe însoțitorii de bord pentru calmul de care au dat dovadă pe parcursul întregului incident.

„Însoțitorii de bord au fost extraordinari. Au rămas calmi”, a spus el.

Echipele de intervenție de urgență au întâmpinat aeronava după aterizarea acesteia la Boston.