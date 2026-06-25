Avertismentul vizează planul Teheranului de a introduce taxe pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, potrivit AFP.

Teheranul amenințase anterior cu 'măsuri adecvate' orice navă care s-ar 'aventura' să traverseze strâmtoarea fără autorizația sa, aparent într-o reacție la anunțul făcut de Oman privind deschiderea unui 'coridor maritim temporar', prezentată ca o inițiativă coordonată cu ONU.

Ormuz este o cale navigabilă îngustă, de numai 30 km lățime, care separă Iranul de Oman, dar singurul traseu autorizat de Iran este un culoar de-a lungul coastelor sale.

Iranul se gândește să impună 'taxe de redevență', care nu existau înainte de război, cărora SUA li se opun categoric - acesta fiind unul dintre punctele în dispută între cele două țări, care au semnat recent un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt definitiv războiului în Orientul Mijlociu.

SUA resping ideea unor taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

'Dacă acceptăm că s-ar putea percepe taxe pentru utilizarea unei căi navigabile internaționale doar pentru că se află în apropierea spațiului teritorial al unei țări, aceasta s-ar putea răspândi în întreaga lume precum o epidemie', a avertizat Marco Rubio, în timpul unei întâlniri cu omologii săi din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) la Manama (Bahrain).

Șeful diplomației americane - care a dorit să liniștească aliații din Golf, vizați pe scară largă de Teheran în cursul războiului, ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului - a adăugat că SUA doresc un acord de pace cu Iranul, dar 'nu cu orice preț'.

'Ne dorim un acord bun, un acord real, care să poată fi verificat și vrem un acord care să fie respectat', a spus în continuare Rubio.

Secretarul de stat american, care s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite (EAU), în Kuweit și în Bahrain, a dat, de asemenea, asigurări că interesele țărilor din Golf vor fi luate în considerare.

'Dorim să ne asigurăm că nicio parte a acestui acord nu va aduce atingere, în vreun fel, securității, stabilității sau prosperității vreunuia dintre partenerii noștri din regiunea Golfului', a subliniat el.

Omologul său din Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a evidențiat 'incertitudinile' care afectează aceste țări.

Monarhiile din Golf au plătit un preț ridicat în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului. Acestea găzduiesc baze militare americane și au fost vizate de rachete și drone iraniene ca represalii.