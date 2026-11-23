„Aş dori să mulţumesc vrăjmaşilor mei, detractorilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor laşi, care m-au trădat la prima cântare de cocoş, în sensul că m-au părăsit, în sensul că m-au apropiat foarte mult de Dumnezeu şi le mulţumesc foarte mult. Eu îi iert pe toţi şi rămân în mâna dreptăţii desăvârşite a lui Dumnezeu", a spus Georgescu, în timp ce era aclamat de zeci de susţinători, potrivit Agerpres.

Întrebat de un jurnalist cum a fost în arest, Georgescu l-a contrazis, spunându-i că el nu a fost în arest, ci doar s-a închis uşa după el.

„Îmi pare rău să vă contrazic, dar nu am fost în arest. Parafrazându-l pe inegalabilul Petre Ţuţea, s-a închis doar uşa după mine. Eu nu am fost în arest, Dumnezeu m-a născut un om liber şi liber voi rămâne şi acum, şi în viaţa cealaltă. Acum, flacăra gândului meu spune aşa - slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi. Vreau să mulţumesc în primul rând familiei mele, care a stat lângă mine în toată această perioadă. Mulţumesc celor trei băieţi ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate. Mulţumesc soţiei mele, a cărei dârzenie, tenacitate şi demnitate a făcut înconjurul lumii. Mulţumesc poporului român, mulţumesc pentru rugăciunile voastre, m-am hrănit cu iubirea voastră şi cu pâinea lacrimilor voastre. Mulţumesc de asemenea şi jurnaliştilor, puţini la număr, care au dat dovadă de o înaltă ţinută morală şi au apărat o cauză nobilă. Nu cauza mea, ci cauza poporului român", a adăugat Georgescu.

El a continuat să susţină că este nevinovat, că dosarele sale sunt unele "politice" şi consideră că România va renaşte atunci când va veni un conducător care "să slujească, nu să fie slujit".

„Sigur că sunt nevinovat în al nu ştiu câtelea dosar, fabricat politic, de înţeles într-o dictatură. Într-un stat dictatorial, a-l mărturisi pe Mântuitorul nostru Isus Cristos, a mărturisi iubirea pentru poporul tău şi a mărturisi pacea, desigur că sunt prigonite toate aceste lucruri şi sunt pedepsite. Este de înţeles. Fără vânt, spicul de grâu, firul de grâu, nu are aşa rezistenţă. Acum este mai rezistent decât un fir de oţel. România va renaşte doar şi numai când va fi condusă în crezul şi legile lui Dumnezeu. Atunci când vom avea un conducător care vine să slujească, nu să fie slujit. Eu rămân credincios idealurilor nobile ale strămoşilor mei şi rămân credincios de-a pururi Mântuitorului nostru Isus Cristos şi poporului român. Pentru mine, toată această perioadă a însemnat foarte mult şi de aceea spun ca să rămânem în credinţa noastră, pentru că poporul român trebuie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie iubit. Desigur că Satana nu înţelege acest limbaj al lui Dumnezeu şi de aceea vă spun clar că nu se pot culege struguri dintre spini. Pentru că m-am ridicat pentru necazurile săracilor, pentru suspinul nedreptăţilor şi pentru un ideal şi un cuvânt, care azi pare uitat - onoare. Pot să spun că am o singură conştiinţă, pe care nu o voi pune niciodată pe tarabă şi nu va fi niciodată de vânzare în faţa anticriştilor", a mai declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost eliberat luni printr-o decizie a Curţii de Apel Bucureşti, în dosarul în care este judecat pentru înşelarea unui om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. El va fi plasat în arest la domiciliu.