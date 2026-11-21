Unul dintre agenţi este cercetat şi pentru agresiune sexuală, a anunţat sâmbătă Parchetul, la solicitarea AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi tineri au depus plângeri la 4 noiembrie, reclamând modul în care au fost reţinuţi şi trataţi de poliţişti. La rândul lor, ei sunt acuzaţi că au lovit un agent şi urmează să fie judecaţi pentru violenţe, acuzaţii pe care le contestă.

Unul dintre reclamanţi, identificat de AFP sub prenumele fictiv Leo, este acuzat că i-ar fi spart dinţii unui poliţist cu un pumn. El a declarat agenţiei că se temea pentru viaţa sa după ce a fost înconjurat de membri ai brigăzii BRAV-M, o unitate specializată în intervenţii la manifestaţii.

Acuzații de agresiune sexuală în timpul reținerii

Potrivit plângerii sale, în timpul arestării, un poliţist l-ar fi agresat în zona genitală şi l-ar fi ameninţat şi insultat. Tânărul a mai afirmat că un agent i-a lovit capul de peretele vehiculului în care era transportat la comisariat, provocându-i dureri atât de puternice încât a vomitat.

Parchetul a precizat că ancheta în acest caz vizează acuzaţii de violenţe comise de o persoană care exercită autoritatea publică, cu folosirea unei arme, soldate cu o incapacitate de muncă de cel mult opt zile, precum şi de agresiune sexuală comisă de o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţia sa.

Cel de-al doilea reclamant a afirmat că a fost lovit de membri ai brigăzii BRAV-M în timpul manifestaţiei şi că, ulterior, a fost supus unui interogatoriu violent la comisariat, în timp ce era complet dezbrăcat. Potrivit plângerii sale, un poliţist l-ar fi lovit în zona ficatului, iar altul l-ar fi ameninţat.

În acest caz, parchetul a deschis o anchetă pentru violenţe comise de persoane care exercită autoritatea publică, în grup şi cu folosirea unei arme, soldate cu o incapacitate de muncă de cel mult opt zile.

Tinerii susțin că protestul era pașnic

Cei doi tineri au fost audiaţi la mijlocul lunii noiembrie de Inspectoratul General al Poliţiei Naţionale, potrivit unor surse apropiate dosarului. Ei au susţinut că manifestaţia din 31 octombrie era paşnică înainte de sosirea poliţiştilor. Unul a descris-o drept un protest static de aproximativ 15 minute, iar celălalt a spus că atmosfera era una „veselă”.

De la începutul mişcării ample de proteste sociale, în urmă cu două luni, zeci de manifestanţi au fost grav răniţi de forţele de ordine. Observatori independenţi şi organizaţii pentru apărarea drepturilor omului au denunţat o represiune pe care au calificat-o drept „nejustificată” şi „disproporţionată”, criticile fiind împărtăşite şi de raportori ai Organizaţiei Naţiunilor Unite.