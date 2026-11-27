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Incidentul s-a soldat cu 11 răniți, dintre care cinci au avut nevoie de spitalizare, iar liderii Franței și Bulgariei au condamnat ferm violențele, scrie Reuters.

Haos în tribune înaintea meciului

Potrivit Poliției din Marsilia, 11 suporteri bulgari au fost răniți în urma confruntărilor, cinci dintre aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Reprezentanții clubului Levski Sofia au susținut că fanii echipei au fost atacați de persoane mascate, care ar fi folosit bastoane și torțe în timpul incidentelor.

Imaginile surprinse de Reuters arată mai mulți suporteri, unii cu fețele acoperite, iar alții plini de sânge, folosind obiecte improvizate și țevi metalice pentru a-i lovi pe ceilalți printr-un gard cu plasă care separa sectoarele tribunelor. Mai multe persoane au aprins torțe și au încercat să treacă de barieră, în timp ce agenții de securitate încercau să oprească violențele.

Macron și Radev au discutat despre atacul asupra fanilor

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat pe Facebook că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre incidentul în care au fost implicați cetățenii bulgari.

Liderul de la Sofia i-a mulțumit președintelui francez pentru implicarea personală, pentru asistența medicală acordată victimelor și pentru măsurile luate în vederea protejării cetățenilor bulgari.

Emmanuel Macron a confirmat convorbirea și a condamnat ferm violențele, transmițând că persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru faptele lor.

„Am condamnat cu cea mai mare fermitate aceste acte de violență îndreptate împotriva suporterilor bulgari, care nu își au locul nici în sport, nici în spațiul public, și l-am asigurat că aceste acte nu vor rămâne nepedepsite”, a transmis președintele Franței, potrivit declarației relatate de Rumen Radev.

Ministerul bulgar de Externe a anunțat că va solicita o anchetă amănunțită pentru stabilirea circumstanțelor în care s-au produs confruntările și identificarea celor responsabili.

La rândul său, clubul Olympique Marseille a transmis că va desfășura propria analiză a evenimentelor și că lucrează îndeaproape cu autoritățile pentru clarificarea incidentelor.

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