Întrebată despre prezenţa în Ucraina a unor militari francezi în misiuni de formare şi de mentenanţă - dezvăluită luni de RFI -, Alice Rufo a a subliniat ”lipsa oricărei intenţii de a lupta, contrar a ceea ce a spus, de altfel, ministrul rus de Externe (Serghei Lavrov) în această (marţi) dimineaţa, vorbind despre o participare directă la război, ceea ce este absurd”.

”Nu este vorba despre o susţinere a Ucrainei, ci despre o participare directă la război”, declara cu câteva ore mai înainte, într-o conferinţă de presă, la Manila, în Filipine, Serghei Lavrov, în marja unui summit al Asociaţiei Naţiunior din Asia de Sud-Est (ASEAN).

”VOLUMUL PERSOANELOR ANGAJATE ESTE FOARTE LIMITAT”

Potrivit acestor dezvăluri de luni, confirmate între timp, grupuri mici de militari francezi sunt prezente în Ucraqina invadată de Rusia pentru a forma militari ucraineni şi a asigura misiuni de mentenanţă a unor materiale militare furnizate de către Franţa, în cadrul susţinerii europene a Kievului.

”Efectiv, în Ucraina există o structură de coordonare care cooperează strâns cu Misiunea apărării (reprezenţa militară franceză oficială), care permite să se desfăşoare formări ţintite, în mod punctual, şi mentenanţa sau întreţinerea unor echipamente”, a declarat Alice Rufo.

Ea răspundea astfel când a fost întrebată despre caracterul acestor misiuni şi despre necesitatea sau nu a informării Parlamentului francez.

În afara ”lipsei oricărei intenţii de a lupta”, ministrul a subliniat că ”volumul personalului angajat este foarte limitat”.

Ea a subliniat totodată ”caracterul exrem de punctual” al acestor misiuni, care au loc ”la mare distanţă de linia frontului”.

Din aceste motive, ”nu este vorba despre o intervenţie militară armată în cadrul unui război şi despre o participare directă la conflict în sensul Articolului 35 al Constituţiei”, care reglementează controlul parlamentar al operaţiunilor militare franceze în străinătate.