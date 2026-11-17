Capitala României ocupă locul al șaptelea într-un top al destinațiilor în care unitățile de cazare depășesc cel mai frecvent așteptările oaspeților, devansând orașe precum Veneția, Amsterdam și Paris.

Capitala României ocupă un loc surprinzător în topul destinațiilor în care unitățile de cazare primesc evaluări mai bune decât ar sugera numărul de stele, devansând inclusiv orașe europene cunoscute pentru oferta lor turistică.

Bucureștiul ocupă locul al șaptelea într-un clasament internațional realizat pe baza recenziilor turiștilor pentru peste 15.000 de hoteluri din 106 destinații.

Clasificarea unui hotel în stele nu garantează întotdeauna că experiența turiștilor va corespunde așteptărilor. Deși numărul de stele reflectă facilitățile și nivelul serviciilor oferite, recenziile online pot indica diferențe între standardele declarate și experiența reală a oaspeților.

O analiză publicată de InsureandGo, în octombrie 2026, a comparat clasificările oficiale ale hotelurilor cu scorurile acordate de turiști în recenziile online. Cercetarea a inclus 15.120 de hoteluri din 106 destinații și a urmărit să identifice orașele în care unitățile de cazare depășesc cel mai frecvent așteptările asociate numărului de stele.

Ce loc ocupă București în clasamentul hotelurilor care depășesc așteptările turiștilor

Capitala României ocupă poziția a șaptea în topul destinațiilor în care hotelurile primesc evaluări superioare clasificării oficiale. Potrivit datelor analizate, 81,4% dintre hotelurile din București au obținut scoruri mai mari decât numărul de stele.

Dintre cele 113 unități de cazare incluse în cercetare, 92 au fost evaluate de turiști peste nivelul sugerat de clasificarea lor. Rezultatul plasează Bucureștiul înaintea unor destinații cunoscute precum Paris, Amsterdam sau Budapesta.

Clasamentul este condus de Málaga, din Spania, unde 90,7% dintre hoteluri au primit evaluări mai bune decât clasificarea în stele. Pe locul al doilea se află Zermatt, din Elveția, cu 89,5%, iar poziția a treia îi revine orașului Orlando, din Statele Unite, cu 88,1%.

Europa domină clasamentul, cu 18 destinații în primele 25 de poziții.

Top 10 orașe în care hotelurile primesc recenzii mai bune decât clasificarea în stele

Potrivit analizei InsureandGo, acestea sunt cele zece destinații în care cele mai multe hoteluri au obținut scoruri superioare numărului de stele:

Málaga, Spania – 90,7%; Zermatt, Elveția – 89,5%; Orlando, Statele Unite – 88,1%; Sevilla, Spania – 88%; Cracovia, Polonia – 85,6%; Veneția, Italia – 83,9%; București, România – 81,4%; Nashville, Statele Unite – 81%; Amsterdam, Țările de Jos – 79,4%; Budapesta, Ungaria – 78,8%.

În afara primelor zece poziții, Chiang Mai este destinația asiatică cel mai bine clasată, cu 78,7% dintre hoteluri evaluate peste numărul de stele. Parisul ocupă locul al 12-lea, cu un procent de 77,8%.

Hotelurile de cinci stele, cele mai greu de mulțumit în recenziile turiștilor

Analiza arată că hotelurile de cinci stele întâmpină cele mai mari dificultăți în a se ridica la nivelul așteptărilor oaspeților. Doar 9% dintre unitățile de cazare din această categorie au primit scoruri echivalente cu clasificarea lor.

În cazul hotelurilor de patru stele, rezultatele sunt mai bune. 57,6% dintre acestea au fost evaluate peste clasificarea oficială, 36,2% au obținut scoruri corespunzătoare numărului de stele, iar 6,2% au primit evaluări inferioare.

Per ansamblu, dintre cele 15.120 de hoteluri analizate, 62,1% au primit recenzii mai bune decât clasificarea lor, 19,2% au obținut scoruri mai mici, iar în cazul a 18,7% dintre unități evaluările au corespuns numărului de stele.

În ce destinații hotelurile nu se ridică la nivelul numărului de stele

La polul opus se află destinațiile în care o proporție importantă a hotelurilor primește evaluări sub nivelul clasificării oficiale.

Punta Cana, din Republica Dominicană, ocupă primul loc în acest clasament negativ. Aici, 71,8% dintre hotelurile analizate au primit scoruri mai mici decât numărul de stele. Urmează Doha, din Qatar, cu 63,2%, și Hong Kong, cu 49,2%.

În top se mai află Marrakech, din Maroc, cu 46,2%, Dubai, cu 41,9%, Abu Dhabi, cu 39,7%, Mykonos, din Grecia, cu 39,2%, Bodrum, din Turcia, cu 36,6%, Mumbai, din India, cu 35,9%, și Melbourne, din Australia, cu 35,2%.

Proporția ridicată a hotelurilor de cinci stele din unele dintre aceste destinații poate influența rezultatele. Unitățile de lux au standarde mai ridicate de îndeplinit, iar așteptările turiștilor sunt, în consecință, mai mari.

InsureandGo a comparat clasificările și scorurile din recenziile online pentru 15.120 de hoteluri din 106 destinații. Au fost incluse numai unitățile cu o clasificare oficială și cel puțin 25 de recenzii, iar fiecare destinație a trebuit să aibă minimum 20 de hoteluri eligibile. Datele analizate sunt valabile pentru septembrie 2026.