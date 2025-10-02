Greta Thunberg și alte câteva sute de activiști, reținuți de forțele israeliene, în apele internaționale. Acuzații de abuz

Sute de activiști, printre care și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, au fost reținuți de forțele israeliene după ce flotila care transporta ajutoare destinate Gazei, pe care se aflau, a fost interceptată.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că persoanele implicate în Global Sumud Flotilla (GSF), inclusiv Greta Thunberg au fost transferate într-un port israelian pentru a fi deportate.

Primele nave au fost oprite la aproximativ 70 de mile marine de coasta Gazei, în apele internaționale, iar altele mai aproape. Israelul supraveghează această zonă, dar nu are jurisdicție acolo, transmite BBC.

Israelul a declarat că marina sa a cerut bărcilor să schimbe cursul, deoarece „se apropiau de o zonă de luptă activă și încălcau un blocaj naval legal”, în timp ce GSF a descris interceptările ca fiind „ilegale”.

Grupul a declarat că răspunsul Israelului „nu a fost un act de apărare”, ci „un act de disperare”.

Se estimează că 443 de persoane au fost reținute de pe bărci și se presupune că multe dintre ele au fost atacate cu tunuri de apă. Israelul a declarat că toate persoanele reținute sunt „în siguranță și în stare bună de sănătate”.

Reacții internaționale ferme

Un număr tot mai mare de țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incident, criticând Israelul pentru că a organizat interceptarea în apele internaționale.

Președintele columbian Gustavo Petro a expulzat toți diplomații israelieni rămași în țară ca răspuns și a denunțat interceptarea ca fiind o „crimă internațională comisă de [prim-ministrul israelian] Netanyahu”.

Petro a reziliat, de asemenea, acordul de liber schimb dintre Columbia și Israel, în vigoare din 2020, și a cerut eliberarea a doi columbieni care se aflau la bordul flotei.

Secretarul general al Amnesty International, Agnès Callamard, a declarat că blocada Israelului asupra Gazei este „ilegală” și că „impunitatea de zeci de ani pentru încălcările flagrante ale dreptului internațional de către Israel trebuie să înceteze”.

