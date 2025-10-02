Flotila cu ajutoare pentru Gaza a Gretei Thunberg, interceptată de Israel. Navele ar fi fost atacate cu tunuri cu apă
Israelienii au interceptat azi-noapte ambarcațiunile care transportau ajutoare spre Gaza și au reținut civilii de la bord, inclusiv pe activista suedeză Greta Thunberg.
Activiștii care au fost duși ulterior într-un port - au descris acțiunea marinei israeliene ca fiind „ilegală” și s-au plâns că navele lor au fost lovite și atacate cu tunuri cu apă.
A fost publicat un videoclip în care Greta Thunberg - aflată pe punte - primește apă și o jachetă de la un membru al armatei israeliene.
BREAKING: Greta Thunberg detained by Israeli military. They are giving her a sandwich and helping her put on a jacket in the chilly weather.
Is this humanitarianism or just another propaganda stunt?
The Israeli military has no time to stop killing children in Gaza.… pic.twitter.com/eBROh4ZCL7— Arshad (@im__Arshu) October 1, 2025
Aproape 50 de ambarcațiuni, care transportau aproximativ 500 de persoane, încercau să spargă blocada impusă asupra Fâșiei Gaza.
Israelienii susțin că blocada este necesară pentru a opri contrabanda cu arme în folosul Hamas și au numit precedenta încercare a lui Thunberg de a ajunge în Gaza ... „o acțiune de propagandă în sprijinul teroriștilor”.
Flotila pentru Gaza a declarat joi dimineaţă că îşi va continua drumul către teritoriul palestinian aflat în război, în ciuda interceptării a mai multor nave ale sale de către marina israeliană, potrivit AFP.
