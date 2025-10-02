Flotila cu ajutoare pentru Gaza a Gretei Thunberg, interceptată de Israel. Navele ar fi fost atacate cu tunuri cu apă

02-10-2025 | 07:44
ambarcatiune greta

Israelienii au interceptat azi-noapte ambarcațiunile care transportau ajutoare spre Gaza și au reținut civilii de la bord, inclusiv pe activista suedeză Greta Thunberg.

autor
Știrile PRO TV

Activiștii care au fost duși ulterior într-un port - au descris acțiunea marinei israeliene ca fiind „ilegală” și s-au plâns că navele lor au fost lovite și atacate cu tunuri cu apă.

A fost publicat un videoclip în care Greta Thunberg - aflată pe punte - primește apă și o jachetă de la un membru al armatei israeliene.

Aproape 50 de ambarcațiuni, care transportau aproximativ 500 de persoane, încercau să spargă blocada impusă asupra Fâșiei Gaza.

Israelienii susțin că blocada este necesară pentru a opri contrabanda cu arme în folosul Hamas și au numit precedenta încercare a lui Thunberg de a ajunge în Gaza ... „o acțiune de propagandă în sprijinul teroriștilor”.

greta thunberg
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat

Flotila pentru Gaza a declarat joi dimineaţă că îşi va continua drumul către teritoriul palestinian aflat în război, în ciuda interceptării a mai multor nave ale sale de către marina israeliană, potrivit AFP.

Aproape 400 de români au fost deportaţi din SUA. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova

Sursa: Pro TV

israel, activisti, Greta Thunberg, Fâșia Gaza, ajutoare alimentare

Dată publicare: 02-10-2025 07:44

