Greta Thunberg a anunțat o nouă încercare de a ajunge în Gaza pe mare, după ce a fost reținută și deportată

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a declarat că va încerca din nou să ajungă în Gaza, pe mare.

„Pe 31 august vom lansa cea mai mare încercare de până acum de a rupe blocada ilegală israeliană asupra Fâșiei Gaza, cu zeci de ambarcațiuni care pleacă din Spania”, a scris Thunberg pe contul său de Instagram, postând un videoclip în care apare, printre altele, actrița americană Susan Sarandon.

„Pe 4 septembrie, vom întâlni alte zeci de nave care pleacă din Tunisa și din alte porturi. De asemenea, vom mobiliza peste 44 de țări pentru demonstrații și acțiuni simultane pentru a opri complicitatea în solidaritate cu poporul palestinian!”, a adăugat ea.

În iunie, Thunberg, împreună cu alți activiști din diferite țări, a încercat să se apropie de Fâșia Gaza de pe mare, la bordul iahtului Madeline.

Nava a fost oprită de armata israeliană, iar cei aflați la bord, inclusiv Thunberg, au fost reținuți și deportați din Israel.

Activista, care refuză să zboare din principiu, a fost îmbarcată într-un zbor spre Franța, de unde trebuia să plece în Suedia.

