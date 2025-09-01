Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat

01-09-2025 | 17:51
greta thunberg
Getty

Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza a fost forțată să se întoarcă în port după ce a fost lovită de furtună. Vremea s-a stricat la doar câteva ore de la începerea călătoriei spre Gaza, au declarat luni organizatorii.

Mihai Niculescu

Ecologista în vârstă de 22 de ani se afla pe una dintre cele 20 de ambarcațiuni care au pornit duminică din Barcelona spre Gaza în ceea ce ei au numit „cea mai mare misiune de solidaritate" din istorie - Israelul amenințând că o va aresta în condiții dure, "de nivel terorist", arată New York Post.

Însă furtunile puternice au forțat-o pe Greta Thunberg și pe prietenii ei - printre care se număra și actorul Liam Cunningham din „Game of Thrones" - să se întoarcă.

„Am plecat pe mare și apoi ne-am întors în port ca să treacă furtuna. Acest lucru a însemnat întârzierea plecării noastre pentru a nu risca complicații cu ambarcațiunile mai mici", a declarat un reprezentant al misiunii, fără a oferi o oră pentru călătoria reprogramată.

Activista suedeză pentru climă a pornit în expediția umanitară la doar câteva luni după ce a fost reținută atunci când marina israeliană a oprit o flotilă anterioară care se îndrepta spre Gaza.

Israelul aștepta din nou să intercepteze cea de-a doua expediție, de data aceasta cu un plan de reținere a activiștilor în condiții dure, „de nivel terorist", în centre de detenție, a transmis ziarul israelian Israel Hayom.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a calificat încercările de a livra alimente și provizii umanitare în Gaza drept o manevră propagandistică în sprijinul Hamas.

Israelul a ironizat, de asemenea, misiunea de ajutor ca fiind nimic mai mult decât un "selfie pe iaht" în căutare de publicitate.

Înainte de plecarea sa de duminică, Thunberg a susținut că flotila sa a fost „parte a unei revolte globale a oamenilor care se ridică" împotriva "atrocităților" din Gaza.

Printre cei care o susțin s-au numărat fostul primar al Barcelonei Ada Colau, și actrița Susan Sarandon.

Flotila urma să fie însoțită la sfârșitul acestei săptămâni de alte zeci de nave din alte porturi mediteraneene, inclusiv din Tunisia și Italia.

Sursa: New York Post

Etichete: israel, Greta Thunberg, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 01-09-2025 17:39

