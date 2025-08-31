Activista Greta Thunberg, deportată de Israel, a plecat cu o nouă flotilă umanitară spre Gaza. Cine se mai află la bord

31-08-2025 | 09:40
O flotilă care transportă ajutoare umanitare și activiști, printre care și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, va pleca duminică din Barcelona pentru a încerca să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”, au declarat organizatorii.

Aura Trif

Navele vor pleca din portul spaniol pentru a „deschide un coridor umanitar și a pune capăt genocidului continuu al poporului palestinian”, a declarat Global Sumud Flotilla.

Ei nu au precizat câte nave vor pleca și nici ora exactă a plecării, scrie The Guardian.

Flotila este așteptată să ajungă în enclava de coastă devastată de război la mijlocul lunii septembrie.

„Aceasta va fi cea mai mare misiune de solidaritate din istorie, cu mai multe persoane și mai multe nave decât toate încercările anterioare la un loc”, a declarat săptămâna trecută jurnaliștilor din Barcelona activistul brazilian Thiago Ávila.

Alte zeci de nave vor pleca pe 4 septembrie

Organizatorii spun că zeci de alte nave sunt așteptate să părăsească porturile tunisiene și alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie.

Activiștii vor organiza, de asemenea, demonstrații simultane și alte proteste în 44 de țări „în solidaritate cu poporul palestinian”, a scris Thunberg, care face parte din comitetul de coordonare al flotei, pe Instagram.

Pe lângă Thunberg, flotila va include activiști din mai multe țări, parlamentari europeni și personalități publice, precum fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.

„Înțelegem că aceasta este o misiune legală în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat săptămâna trecută jurnaliștilor din Lisabona Mariana Mortágua, parlamentară portugheză de stânga, care se va alătura misiunii.

Israelul a blocat deja două încercări ale activiștilor de a livra ajutoare prin navă în Gaza, în iunie și iulie.

În iunie, 12 activiști aflați la bordul velierului Madleen au fost interceptați de forțele israeliene la 185 km vest de Gaza. Pasagerii, printre care se afla și Thunberg, au fost reținuți și, în cele din urmă, expulzați.

În iulie, 21 de activiști din 10 țări au fost interceptați în timp ce încercau să se apropie de Gaza cu o altă navă, Handala.

Sursa: The Guardian

