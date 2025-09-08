VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza

Stiri externe
08-09-2025 | 10:39
Greta Thunberg
AFP
autor
Cristian Matei
Cine sunt cei doi studenți care au murit după ce mașinile lor s-au ciocnit, în Argeș. „Venea cu viteză foarte mare”

Sursa: News.ro

Etichete: tunisia, Greta Thunberg, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 08-09-2025 10:24

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat
Stiri externe
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat

Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza a fost forțată să se întoarcă în port după ce a fost lovită de furtună. Vremea s-a stricat la doar câteva ore de la începerea călătoriei spre Gaza, au declarat luni organizatorii.

ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”
Stiri externe
ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”

ONU a declarat vineri - în mod oficial, pentru prima oară în Orientul Mijlociu - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”, potrivit unor experţi ONU.

Amnesty International: Israelul desfăşoară o
Stiri externe
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

 

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

Greta Thunberg a anunțat o nouă încercare de a ajunge în Gaza pe mare, după ce a fost reținută și deportată
Stiri externe
Greta Thunberg a anunțat o nouă încercare de a ajunge în Gaza pe mare, după ce a fost reținută și deportată

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a declarat că va încerca din nou să ajungă în Gaza, pe mare.

Recomandări
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Profesori din toată țara ajung în Piața Victoriei
Stiri Educatie
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Profesori din toată țara ajung în Piața Victoriei

Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație
Stiri Politice
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Președintele Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciuna. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciuna. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28