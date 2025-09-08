VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza a fost forțată să se întoarcă în port după ce a fost lovită de furtună. Vremea s-a stricat la doar câteva ore de la începerea călătoriei spre Gaza, au declarat luni organizatorii.
ONU a declarat vineri - în mod oficial, pentru prima oară în Orientul Mijlociu - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”, potrivit unor experţi ONU.
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a declarat că va încerca din nou să ajungă în Gaza, pe mare.
