Proiectul legislativ, depus vineri seară în Parlament de ministrul de stat Akis Skertsos, urmărește să restricționeze accesul copiilor cu vârste sub 15 ani la serviciile de socializare online, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății, siguranței și dezvoltării lor sociale, relatează news.ro, care citează ekathimerini.com.

Proiectul atribuie responsabilitatea supravegherii aplicării măsurilor Consiliului Național pentru Radio și Televiziune din Grecia (ESR) și Autorității Elene pentru Protecția Datelor (DPA).

Riscurile expunerii timpurii la rețelele sociale

În expunerea de motive, Guvernul afirmă că expunerea timpurie la platformele de socializare, ai căror algoritmi sunt concepuți pentru a maximiza timpul petrecut de utilizatori în mediul online prin recomandări personalizate și fluxuri continue de conținut, poate crește riscul dezvoltării unor comportamente problematice sau de dependență.

Restricția de vârstă propusă ar putea fi pusă în aplicare prin intermediul instrumentelor digitale de verificare a vârstei disponibile în Grecia, inclusiv aplicațiile Gov.gr Wallet și KidsWallet.

Măsurile ar urma să îi vizeze în principal pe copiii cu vârste sub 15 ani și pe părinții sau tutorii acestora, precum și pe furnizorii de platforme de socializare și autoritățile naționale responsabile de monitorizarea respectării legislației.