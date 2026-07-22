Inclusiv la noi există un proiect de lege, dar mai sunt mulți pași legali de urmat.

După lungi dezbateri, Parlamentul francez a adoptat definitiv propunerea legislativă, care interzicere accesul la rețelele sociale, pentru copiii sub 15 ani.

Responsabilii au ținut cont de impactul negativ pe care l-ar avea asupra sănătății mintale a adolescenților.

Laure Miller, raportor pentru Partidul Renaissance: „Libertatea individuală este importantă, însă ea nu poate exista fără acces la informații credibile, fără control asupra conținutului pe care îl consumăm și fără timpul necesar pentru a-l analiza”.

Legea va intra în vigoare de la 1 septembrie pentru conturile noi și de la 1 ianuarie, pentru cele existente care urmează să fie șterse de pe platformele sociale. Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. Textul nu stabilește nicio metodă de verificare: le revine platformelor, precum Facebook sau TikTok, sarcina de a le defini.

Ines Legendre, activistă - asociație pentru protecția copilului: „Va rebui să abordăm și problema conturilor deja existente ale persoanelor sub 15 ani. Cum le identificăm? Cum le suspendăm? Apoi există chestiunea verificării vârstei, pentru toate conturile noi, măsură care urmează să intre în vigoare”.

La noi în țară, minorii au primul cont pe rețelele sociale, în medie, de la 5 ani, iar aproape jumătate dintre ei petrec peste șase ore pe zi online, arată un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii.

Un proiect asemănător celui din Franța sau Australia, cu susținerea tuturor partidelor a fost depus în parlament, în urma cu câteva săptămâni.

Alin Popescu, specialist în tehnologie: „La australieni cred că a început la sfârșitul lui 2024. Am văzut inclusiv studii, nu știu cât de savant construite, care au construit practic un cont fals de copil pe care l-au expus rețelelor sociale. Cred că exemplul francez va fi copiat foarte mult, dacă el ajunge să fie pus în aplicare și să funcționeze cât de cât. Cred că România, dacă ar fi să ne uităm la timeline-ul unei potențiale aplicări a unei interdicții, s-ar putea plasa undeva sfârșit de 2027, poate mai degrabă 2028 cu o interdicție de genul ăsta pentru copii.”

Dacă proiectul devine lege, companiile care nu se conformează riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală, iar în anumite situații chiar suspendarea serviciilor pe teritoriul României.