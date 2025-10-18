Legătura dintre adolescenți, rețele sociale și rezultatele la teste

Un studiu recent publicat în revista științifică JAMA﻿ indică faptul că utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu rezultate mai slabe la testele de citire, vocabular și memorie în rândul adolescenților.

Elevii care folosesc mult rețelele sociale prezintă dificultăți mai mari la începutul adolescenței în aceste domenii, comparativ cu colegii lor care le folosesc rar sau deloc.

Psihologul Mitch Prinstein, de la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill, a explicat că „acest studiu confirmă o mare parte din ceea ce am auzit din școlile din toată țara, și anume că elevii au dificultăți în a se concentra asupra faptului de a putea învăța la fel de bine ca înainte, probabil din cauza modului în care rețelele sociale le-au schimbat capacitatea de a procesa informații”.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













