Studiu: Tinerii ascultă muzică doar ca fundal pentru clipuri pe rețele sociale. Fredonează refrenele, dar nu cunosc artiștii

Tinerii nu mai ascultă muzică pentru experiență, ci doar ca pe un simplu fundal al clipurilor scurte de pe rețelele sociale.

Melodii virale ajung să fie fredonate de milioane de oameni, fără ca aceștia să știe cine este artistul din spate, arată un studiu realizat la nivel global. Așa că, mai nou, piesele au versuri simple și refrene ușor de reținut.

„-Like sugar on my tongue- e un fel de trend, acum toată lumea încearcă să îl recreeze”

Așa sună un refren popular pe rețelele de socializare. Versurile sunt pe buzele tuturor, dar nimeni nu știe mai multe.

Muzică în lumea algoritmilor

Potrivit unui studiu realizat la nivel global, un sfert dintre tineri recunosc că nu știu cine cântă piesele care le rămân în minte după ce le aud în mediul online. Iar peste 20% dintre ei spun că nici nu se obosesc să caute numele artistului, ci preferă să își continue navigarea.

Nicolae Urs, specialist în social media: Deja algoritmii ne dau muzica. Nu știm cine o cântă, nu am auzit de formația respectivă ne place refrenul, îl fredonăm două zile până algoritmul ne furnizează altceva.

Aproape o treime dintre respondenți mărturisesc că le este suficient să asculte doar un refren pe repeat.

Astfel s-au rescris și regulile industriei muzicale, spun specialiștii. Compozitorii nu mai mizează pe albume sau versuri elaborate, ci pe un fragment simplu și ușor de fredonat.

Alex Malschi, producător muzical: Cânți un refren cu "lalala" și lumea l-a reținut automat, este mult mai ușor să reții ceva simplu așa că foarte multe piese au o construcție simplă și muzicală și din punct de vedere al versurilor.

Adrian Pop, profesor de compoziție al Academiei de muzică „Gheorghe Dima”: Această muzica trepidantă scurtă care nu-ți cere lungă concentrare se viralizează.

Tot studiul arată că tinerii nu mai investesc în concerte sau albume, cum făceau generațiile trecute. Mulți se mulțumesc să urmărească un cont online, iar mai puțin de 10% devin fani pe termen lung.

