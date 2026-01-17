Giorgia Meloni postează un selfie anime de ziua ei, alături de cea care i-ar putea deveni noua cea mai bună prietenă

Giorgia Meloni a postat de ziua ei un selfie anime alături de premierul Japoniei, Sanae Takaichi, cea care i-ar putea deveni noua cea mai bună prietenă din politica mondială.

Giorgia Meloni ar putea avea o nouă cea mai bună prietenă în politica mondială, după ce prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, i-a oferit tort și cadouri - și chiar i-a cântat „La mulți ani” liderului italian, scrie Sky News.

Femeile au făcut un selfie împreună - Meloni postând ulterior o versiune anime lângă descrierea: „Două națiuni îndepărtate, dar tot mai apropiate. Prietenie și armonie”.

Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026

Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prima femeie lider a țării sale în octombrie, reflectând realizarea Giorgiei Meloni din 2022.

Călătoria prim-ministrului italian la Tokyo are loc la o zi după cea de-a 49-a aniversare a sa - și a părut încântată când Sanae Takaichi i-a cântat în italiană „La mulți ani” și i-a oferit tort cu lumânări.

Premierul japonez i-a dăruit și cercei „elegantei” Giorgia Meloni, potrivit unei postări de pe contul X a lui Sanae Takaichi, precum și cadouri de la producătorul Hello Kitty, Sanrio, pentru fiica ei cea mică.

Cele două s-au îmbrățișat îndelung în timp ce își luau rămas bun, iar o înregistrare video a surprins-o pe Meloni spunându-i liderului japonez: „Contați întotdeauna pe mine, bine? Pentru orice aveți nevoie. Știu că nu este ușor, dar o vom face împreună”.

Meloni și Takaichi au promis un ”parteneriat strategic special” între Italia și Japonia

Pe lângă cadouri, au existat obișnuitele promisiuni diplomatice de aprofundare a cooperării în domenii precum securitatea, economia și știința și tehnologia.

„Eu și Giorgia am confirmat că vom transforma relația noastră dintr-un «parteneriat strategic» într-un «parteneriat strategic special» și vom viza culmi și mai înalte”, a declarat Takaichi.

Ambii lideri sunt conservatori și au fost educați în clasa muncitoare, premierul japonez menționând-o anterior pe fostul prim-ministru a Marii Britanii, Margaret Thatcher, ca inspirație.

Judecând după comentariile și limbajul corpului Giorgiei Meloni, ar putea fi începutul unei prietenii politice calde.

Italianca este cunoscută și pentru relația sa strânsă cu președintele Trump și a fost singurul șef de stat european invitat la inaugurarea sa de anul trecut.

