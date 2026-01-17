Englezii care au și altă cetățenie vor trebui să prezinte pașaportul britanic la întoarcerea în Regatul Unit

17-01-2026 | 12:09
pasaport britanic
pasaport britanic

Cetățenii britanici care dețin și o altă cetățenie vor fi în curând obligați să intre în Regatul Unit exclusiv cu documente britanice, deoarece modificările de reglementare intră în vigoare începând cu 25 februarie.

 

Cristian Anton

Conform noilor reguli, cetățenii cu dublă cetățenie trebuie să prezinte un pașaport britanic valabil sau un certificat oficial care să confirme cetățenia britanică la sosirea la frontieră, scrie Novinite.

În prezent, cetățenii britanici cu o a doua cetățenie se pot întoarce în continuare în Regatul Unit folosind un pașaport non-britanic și se pot baza pe documente alternative pentru a-și demonstra statutul. Această opțiune va fi eliminată odată ce noul regim va intra în vigoare.

Începând cu 25 februarie, toate persoanele care dețin atât cetățenie britanică, cât și cetățenie irlandeză, precum și alte persoane cu dublă cetățenie care călătoresc din străinătate, inclusiv din statele membre ale UE, vor avea nevoie de documente de călătorie britanice pentru a intra în țară.

Cei fără un pașaport britanic valabil ar putea fi obligați să solicite unul, un proces care costă în prezent în jur de 100 de lire sterline, ceea ce este echivalentul a aproximativ 117 euro.

soldati nato
„Arctic Sentry”, noua misiune NATO propusă pentru Arctica și Groenlanda, primește sprijin britanico-norvegian

Digitalizarea procedurilor de intrare în UK prin ETA

Schimbarea de politică este legată de reforma mai amplă a controalelor la frontieră, inițiată de Ministerul de Interne, prin introducerea sistemului de autorizație electronică de călătorie.

Potrivit Ministerului de Interne, digitalizarea procedurilor de intrare prin intermediul ETA are scopul de a eficientiza călătoriile pentru milioane de pasageri, consolidând în același timp capacitatea autorităților de a împiedica persoanele considerate un risc de securitate să intre în Regatul Unit și îmbunătățind supravegherea fluxurilor de migrație.

Cadrul ETA se va aplica în cele din urmă călătorilor din țările ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit, aceștia fiind obligați să obțină o autorizație înainte de călătorie.

Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK



GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
