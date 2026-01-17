SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.

Planurile includ construirea unei noi unităţi de reactor de 1200 de megawaţi la situl Jaslovske Bohunice.

Compania electrică Westinghouse, cu sediul în SUA, este considerată un candidat principal pentru acest proiect a cărui valoare este estimată între 10 miliarde de lire sterline (11,6 miliarde de dolari) şi 15 miliarde de lire sterline.

Premierul Fico a descris acordul ca fiind "o piatră de hotar semnificativă în relaţiile noastre bilaterale, dar şi un semnal clar că Slovacia şi Statele Unite sunt unite de o gândire strategică comună despre viitorul energiei".

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a declarat că acordul reflectă un "angajament comun de consolidare a securităţii şi suveranităţii energetice europene pentru deceniile următoare".

Centralele nucleare existente de la Jaslovske Bohunice şi Mochovce acoperă mai mult de jumătate din consumul de energie electrică al Slovaciei, care are o populaţie de puţin sub 5,5 milioane de locuitori.

Centralele funcţionează cu reactoare cu apă sub presiune bazate pe proiecte sovietice şi ruseşti.

În trecut, grupuri anti-nucleare austriece au protestat în repetate rânduri împotriva acestor instalaţii, dintre care unele au o vechime de peste 40 de ani.

Amplasamentul Jaslovske Bohunice este situat la aproximativ 100 de kilometri est de Viena, notează dpa.

