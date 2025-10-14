Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Moment amuzant la summitul de pace din Egipt. Președintele Turciei i-a făcut o promisiune inedită premierului italian.

Erdogan a promis că o va convinge pe Giorgia Meloni să se lase de fumat. În discuție a intervenit și Emmanuel Macron.

Conversația a avut loc la o întâlnire între oficialii din Turcia, Italia, Franța și Marea Britanie. Giorgia Meloni a recunoscut recent că s-a reapucat de fumat după o pauză de 13 ani.

Obiceiul a ajutat-o să lege relații cu alți lideri, inclusiv cu președintele Tunisiei.

Meloni: ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

În schimb, Erdogan este cunoscut pentru poziția sa fermă anti-fumat și nu ratează nicio ocazie să încerce să-i convingă și pe alții să renunțe la acest obicei.

”Recep Erdogan: Arăți minunat!

Giorgia Meloni: Mulțumesc!

Recep Erdogan: Dar va trebui să te conving să nu mai fumezi, într-o zi.

Giorgia Meloni: Știu, știu...

Emmanuel Macron: E imposibil!

Giorgia Meloni: Nu vreau să ucid pe cineva!”.

