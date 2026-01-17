Prima ţară care consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an. Depășește cu mult SUA și Uniunea Europeană

Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite.

Consumul de energie electrică al gigantului asiatic a ajuns la 10.360 miliarde de kWh anul trecut, o creştere de 5% faţă de anul precedent, ceea ce face din China prima ţară din lume care depăşeşte acest prag, şi depăşind consumul combinat al Uniunii Europene, Rusiei, Indiei şi Japoniei, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE.

Sectorul secundar a avut cea mai mare pondere în consumul de energie electrică al Chinei în 2025, cu 6.630 miliarde de kWh (+3,7% faţă de anul precedent), urmat de sectorul terţiar cu 1.990 miliarde de kWh (+8,2%), consumul rezidenţial urban şi rural cu 1.580 miliarde de kWh (+6,3%) şi sectorul primar cu 149,4 miliarde de kWh (+9,9%), potrivit Agenţiei Naţionale a Energiei.

În cadrul sectorului terţiar, consumul de electricitate al serviciilor de încărcare şi înlocuire a bateriilor, precum şi consumul în sectoarele de transmitere a informaţiilor, software şi servicii de tehnologia informaţiei, a crescut cu 48,8%, respectiv 17%, "devenind principalii factori ai creşterii" consumului de electricitate, a precizat NEA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













