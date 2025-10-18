Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump

18-10-2025
Donald Trump, Georgi Meloni
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Alexandru Toader

Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut remarcile la TV marţi, la o zi după ce lideri mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt la un summit pentru pace în Orientul Mijlociu.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a mişcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-se la „a juca rolul de curtezană a lui Trump”. „Din fericire, cetăţenii italieni au ieşit în stradă pentru a apăra demnitatea şi onoarea acestei ţări”, a spus el.

Într-o postare pe reţelele sociale joi, Meloni a afirmat că Landini este „în mod evident tulburat de o nemulţumire în creştere (pe care o pot înţelege)”, înainte de a distribui o definiţie a cuvântului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaşte sensul cel mai obişnuit atribuit acestui cuvânt, dar, în beneficiul celor care poate nu îl ştiu, public prima definiţie găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran în care scria: „Femeie de moravuri uşoare, heterosexuală; eufemism, prostituată.”

Meloni şi-a criticat, de asemenea, adversarii de stânga, spunând că, timp de decenii, „ne-au ţinut lecţii despre respectul pentru femei”, doar pentru ca apoi să critice o femeie „numind-o prostituată”.

Ca răspuns la postare, Landini a susţinut că „nu au existat insulte sexiste” la adresa lui Meloni şi că a folosit termenul cu sensul de „slugă a lui Trump”, potrivit News.ro.

Într-o declaraţie, el a spus: „Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea cu uşurinţă, pentru a evita orice neînţelegere sau exploatare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun - că Meloni era pe urmele lui Trump, era la curtea lui Trump, era sluga lui Trump.”

Meloni a căutat de mult timp să cultive relaţii de prietenie cu preşedintele SUA. În timpul unui discurs în Egipt, Trump s-a întors către Meloni - singura femeie de la eveniment - şi i-a spus că e „frumoasă”. „În Statele Unite ar fi sfârşitul carierei tale politice”, a spus el. „Dar îmi asum riscul. Te deranjează dacă spun că eşti frumoasă? Pentru că eşti cu adevărat frumoasă”.

Ulterior, preşedintele SUA a lăudat-o, numind-o „o sursă de inspiraţie pentru toţi”, cu referire la ediţia în limba engleză a cărţii sale, ”I Am Giorgia: My Roots, My Principles”, care are o prefaţă semnată de fiul său, Donald Trump Jr.

În august, Meloni a reacţionat şi după ce a descoperit că fotografii trucate cu ea şi alte femei cunoscute din Italia au fost publicate pe un site pornografic, spunând că este „dezgustată” şi exprimându-şi „solidaritatea şi sprijinul pentru toate femeile care au fost jignite, insultate şi violate”.

Sursa: News.ro

