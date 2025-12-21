Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038

Stiri externe
21-12-2025 | 17:44
portavion Franta
Shutterstock

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și modern, care va înlocui Charles de Gaulle și va consolida puterea maritimă a Franței, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Macron, care a lansat pentru prima dată ideea acestui proiect în 2020, a făcut anunţul în timpul unei vizite la trupele franceze staţionate la o bază militară din Abu Dhabi, situată în apropierea Strâmtorii Hormuz, un punct strategic esenţial pentru fluxurile globale de petrol.

”Decizia de a lansa acest vast program a fost luată în această săptămână”, a declarat Macron, subliniind că proiectul va avea un impact pozitiv asupra bazei industriale a Franţei, în special asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ministrul forţelor armate, Catherine Vautrin, a precizat într-un mesaj publicat pe reţeaua X că noul portavion este programat să intre în serviciu în anul 2038, perioadă în care actualul Charles de Gaulle ar urma să fie retras. Portavionul Charles de Gaulle a intrat în serviciu în 2001, la aproximativ 15 ani după ce a fost comandat.

Iniţiativa nu este lipsită de controverse. Unii parlamentari francezi din zona de centru şi din stânga moderată au sugerat recent amânarea proiectului, invocând situaţia tensionată a finanţelor publice ale Franţei.

Citește și
portavion Gerald Ford
Trump nu a glumit. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Caraibe. Reacția Venezuelei

Cu toate acestea, Franţa rămâne una dintre principalele puteri militare ale Europei şi face parte din grupul restrâns al celor cinci state recunoscute oficial ca deţinătoare de arme nucleare, statut pe care autorităţile de la Paris doresc să îl susţină şi prin modernizarea flotei sale maritime.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: News.ro

Etichete: emmanuel macron, Franta, portavion,

Dată publicare: 21-12-2025 17:44

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma
Stiri externe
Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma

Situație tot mai tensionată între Statele Unite și Venezuela. Cel mai mare portavion american a intrat, duminică, în Caraibe, împreună cu un grup de luptă care se adaugă trupelor americane deja prezente în regiune.

Trump nu a glumit. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Caraibe. Reacția Venezuelei
Stiri externe
Trump nu a glumit. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Caraibe. Reacția Venezuelei

Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific.

Puterea navală a Chinei se extinde: portavionul Fujian, marchează un salt strategic în rivalitatea cu SUA
Stiri externe
Puterea navală a Chinei se extinde: portavionul Fujian, marchează un salt strategic în rivalitatea cu SUA

China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare.

Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige
Stiri externe
Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige

Decizia lui Trump de a muta cel mai avansat portavion al națiunii în America de Sud face parte din campania sa împotriva cartelurilor de droguri.

Trump a trimis portavionul Gerald R. Ford în America Latină. Cea mai scumpă navă de război din lume poate duce 90 de avioane
Stiri externe
Trump a trimis portavionul Gerald R. Ford în America Latină. Cea mai scumpă navă de război din lume poate duce 90 de avioane

Donald Trump a ordonat trimiterea în America Latină a USS Gerlad R. Ford, cel mai puternic și mai modern portavion din lume. Este și cea mai scumpă navă de război din istorie, de pe care pot decola la foc automat 90 de avioane de luptă.  

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28