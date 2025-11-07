Puterea navală a Chinei se extinde: portavionul Fujian, marchează un salt strategic în rivalitatea cu SUA

Stiri externe
07-11-2025 | 16:29
portavion china

China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare.

autor
Vlad Dobrea

Fujian a fost încorporat oficial în marina chineză miercuri, în cadrul unei ceremonii în localitatea Sanya de pe insula Hainan, la care a participat preşedintele Xi Jinping, potrivit informaţiilor difuzate vineri de mass-media de stat.

Nava poartă numele provinciei omonime din sud-est Chinei, situată în faţa Taiwanului, un teritoriu pentru "reunificarea" căruia Beijing nu a exclus utilizarea forţei.

Este vorba despre primul portavion chinez echipat cu catapulte electromagnetice, un sistem care foloseşte energie electrică pentru a propulsa aeronavele de pe punte.

Nava a fost lansată în iunie 2022 în şantierul naval Jiangnan (Shanghai) şi a efectuat prima sa navigaţie de probă în mai 2024 pentru a verifica sistemele de propulsie şi cele electrice. În septembrie, Fujian a traversat Strâmtoarea Taiwan către Marea Chinei de Sud pentru teste şi antrenamente.

Citește și
medici
Medicii din Grecia, în grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice

Este primul portavion conceput şi construit integral în China, cu un deplasament de peste 80.000 de tone, având în vedere că cele două anterioare, Liaoning şi Shandong, derivă din proiecte sovietice şi folosesc rampe de decolare în loc de catapulte.

Nava reprezintă un progres pentru armata chineză, care a planificat să se doteze cu şase portavioane până în 2035, ca parte a programului său de modernizare.

Analişti citaţi de ziarul Global Times au subliniat că intrarea în serviciu a navei Fujian marchează începutul "epocii catapultei electromagnetice" în marina chineză şi tranziţia de la o apărare costieră la o "apărare pe mare deschisă".

Expertul militar Zhang Junshe a afirmat că noul sistem permite avioanelor de vânătoare de pe portavion să decoleze "cu încărcătură completă de combustibil şi armament", ceea ce le extinde raza de acţiune şi capacitatea ofensivă.

Expertul chinez a adăugat că este, de asemenea, crescută eficienţa operaţională. Fujian ar putea lansa un avion de luptă J-15T la fiecare 90 de secunde şi ar putea ajunge la un maxim de 270 - 300 de decolări şi aterizări zilnice.

Ca referinţă, nava Shandong a efectuat 570 de astfel de manevre în nouă zile de exerciţii, conform datelor citate de ziar.

La rândul său, analistul Song Zhongping a susţinut că Fujian reflectă o "iteraţie tehnologică" şi un "salt generaţional" prin alegerea catapultei electromagnetice şi că, după incorporare, va trebui să facă faţă unei perioade de antrenament, integrare şi evaluări operaţionale.

Cu toate acestea, sistemul de catapultă electromagnetică a fost supus unor critici în SUA, unde preşedintele Donald Trump a criticat sistemul ca fiind "scump", "puţin fiabil" şi "dificil de reparat", şi a pledat pentru revenirea la propulsia cu abur.

Sursa: Agerpres

Etichete: China, portavion,

Dată publicare: 07-11-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Medicii din Grecia, în grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice
Stiri externe
Medicii din Grecia, în grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice

Medicii din Grecia s-au adunat vineri la Atena, în a doua zi de grevă, pentru a denunţa ceea ce consideră a fi o situaţie „mizerabilă” în spitalele publice, atât pentru angajaţi, cât şi pentru pacienţi, relatează AFP.

Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom
Stiri externe
Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom

Oficiul Naţional pentru Energie Atomică din Ungaria a emis autorizaţiile necesare pentru turnarea primului strat de beton în fundaţiile celui de-al cincilea reactor al centralei nucleare Paks, a anunţat antreprenorul general Rosatom, din Rusia.

Gigantul care la 19 ani are 2,36 m a debutat la Florida Gators și a intrat în istoria baschetului universitar
Stiri externe
Gigantul care la 19 ani are 2,36 m a debutat la Florida Gators și a intrat în istoria baschetului universitar

Cu o înălţime de 2,36 m, Olivier Rioux a devenit în noaptea de joi spre vineri cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28