Trump nu a glumit. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Caraibe. Reacția Venezuelei

11-11-2025 | 21:43
portavion Gerald Ford
Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific.

„Grupul aeronaval Gerald R. Ford, condus de cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford (CVN 78), a intrat pe 11 noiembrie în zona Southcom”, comandamentul american pentru America Latină, a anunţat acesta din urmă într-un comunicat.

Desfăşurarea grupului aeronaval are ca scop să „susţină ordinul preşedintelui de a dezmembra organizaţiile criminale transnaţionale şi de a combate narcoterorismul în apărarea patriei”, adaugă Southcom.

Preşedintele Donald Trump a ordonat luna trecută desfăşurarea acestui grup naval, care se adaugă celor opt nave de război, unui submarin nuclear şi avioanelor F-35 aflate deja în Caraibe.

USS Gerald R. Ford transportă patru escadrile de avioane de luptă F/A-18E Super Hornet şi este însoţit de trei distrugătoare lansatoare de rachete, conform sursei menţionate, potrivit Agerpres.

armata sua
Armata SUA a distrus o nouă navă cu traficanți de droguri în Caraibe, la ordinul lui Trump. Trei bărbați au fost uciși. VIDEO

Începând din august, SUA menţin în Caraibe o prezenţă militară, oficial pentru a lupta contra traficului de droguri cu destinaţia SUA. În acest interval, forţele americane au executat 20 de lovituri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni prezentate ca transportând droguri, atacuri soldate cu cel puţin 76 de morţi.

În paralel cu anunţul de marţi al Pentagonului, Venezuela a declarat că operează o „desfăşurare masivă” în întreaga ţară pentru a răspunde „imperialismului” Statelor Unite.

Sursa: Agerpres

