Trump a trimis portavionul Gerald R. Ford în America Latină. Cea mai scumpă navă de război din lume poate duce 90 de avioane

Stiri externe
24-10-2025 | 20:51
USS Gerald R. Ford
Donald Trump a ordonat trimiterea în America Latină a USS Gerlad R. Ford, cel mai puternic și mai modern portavion din lume. Este și cea mai scumpă navă de război din istorie, de pe care pot decola la foc automat 90 de avioane de luptă.

 

Cristian Anton

SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creştere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează AFP şi Reuters.

"În sprijinul directivelor preşedintelui (Donald Trump) de destructurare a organizaţiilor criminale transnaţionale şi de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului naţional, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford să se îndrepte" spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale şi de Sud (USSOUTHCOM), a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe reţeaua de socializare X.

USS Gerald R. Ford este cea mai scumpă navă de război făcută vreodată

"Prezenţa sporită a forţelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza şi combate actorii şi activităţile ilicite care compromit siguranţa şi prosperitatea teritoriului Statelor Unite şi securitatea noastră în emisfera vestică", afirmă în aceeaşi postare Sean Parnell.

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat când acesta împreună cu grupul naval care îl însoţeşte vor ajunge în zonă.

USS Gerald R. Ford a costat 13,27 miliarde de dolari, ceea ce îl face și cea mai scumpă navă de război creată vreodată. Uriașul vapor este și cel mai puternic și mai modern portavion din lume, o mașinărie de război totală, care poate duce 90 de avioane de luptă ce pot fi lansate practic la foc automat, datorită unui sistem unic de lansare, bazat pe catapultarea electromagnetică. 

