Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige

Decizia lui Trump de a muta cel mai avansat portavion al națiunii în America de Sud face parte din campania sa împotriva cartelurilor de droguri.

Măsura retrage nava din Marea Mediterană într-un moment în care fragilul armistițiu dintre Israel și Hamas este amenințat de noi atacuri în Gaza, scrie AP.

Administrația Trump repoziționează portavionul

Statele Unite se vor afla într-o poziție destul de neobișnuită, având un singur portavion desfășurat și niciunul în apele din Europa și Orientul Mijlociu. Schimbarea este cu atât mai evidentă cu cât Statele Unite s-au alăturat atacurilor israeliene asupra Iranului în iunie și s-au angajat în unele dintre cele mai intense operațiuni de luptă de după al Doilea Război Mondial împotriva rebelilor Houthi din Yemen, în Marea Roșie.

Portavioanele, cu miile lor de marinari și zecile de avioane de luptă, sunt recunoscute de mult timp ca unul dintre simbolurile supreme ale puterii militare a SUA și ale priorităților de politică externă ale națiunii. Au existat cinci desfășurări de portavioane în Orientul Mijlociu de la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, inclusiv două portavioane în regiune în mai multe momente din acest an și din anul trecut.

Noile ordine pentru USS Gerald R. Ford ilustrează atenția acordată de administrația Trump emisferei occidentale și marchează o escaladare majoră a puterii de foc, pe măsură ce armata SUA intensifică atacurile mortale asupra presupuselor nave de transport droguri. Cu o concentrare de nave de război, avioane și trupe deja prezente în regiune, Trump însuși a dat de înțeles ce ar putea urma.

Noile ordine marchează o escaladare militară

Vorbind de pe un alt portavion, USS George Washington, în portul său de origine din Japonia, Trump a menționat atacurile SUA pe mare și a reiterat că „acum vom opri drogurile care intră pe uscat”.

Mark Cancian, consilier principal al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale și colonel în rezervă al Marinei, s-a întrebat cât timp va putea Ford să rămână în America de Sud, având în vedere că, de obicei, doar trei dintre cele 11 portavioane americane sunt în larg.

„Este o resursă atât de puternică și de rară, încât va exista o presiune mare pentru a face ceva sau a o trimite în altă parte. Vă puteți imagina că negocierile de pace din estul Mediteranei se vor întrerupe sau că se va întâmpla ceva cu Iranul”, a spus Cancian.

USS Nimitz este, de asemenea, mobilizat, dar se îndreaptă spre casă din Marea Chinei de Sud către Coasta de Vest înainte de a fi scos din serviciu. Recent, a pierdut două aeronave – un avion de vânătoare și un elicopter – în accidente separate care sunt în curs de investigare. Un al treilea portavion, USS Theodore Roosevelt, nu este mobilizat, dar desfășoară exerciții în largul coastei San Diego.

USS Nimitz se întoarce spre Coasta de Vest

Schimbarea are loc în momentul în care violențele au izbucnit din nou în Gaza, în ciuda armistițiului pe care Trump a ajutat la negocierea lui după doi ani de război. Armata israeliană a lansat marți o serie de atacuri, pe fondul tensiunilor crescânde cu Hamas, la două săptămâni de la fragilul armistițiu.

Între timp, prezența crescândă a armatei americane în apropierea Venezuelei și cele 13 atacuri mortale asupra unor presupuse nave de trafic de droguri au alimentat temerile că Trump ar putea încerca să îl răstoarne pe președintele autoritar Nicolás Maduro, care se confruntă cu acuzații de narcoterorism în SUA.

Ca răspuns la întrebările privind speculațiile, secretarul de stat Marco Rubio a insistat sâmbătă că SUA participă la o operațiune antidrog. Și a acuzat din nou guvernul lui Maduro că participă la transportul de narcotice.

„Aceasta este o problemă foarte gravă pentru emisfera și una foarte destabilizatoare. Și trebuie abordată.”, a spus Rubio.

Maduro a declarat într-o recentă emisiune națională că administrația Trump fabrică un război împotriva lui.

„Ei inventează o poveste extravagantă, vulgară, criminală și total falsă. Venezuela este o țară care nu produce frunze de cocaină”, a adăugat Maduro.

Experții spun că forțele americane din regiune nu sunt suficient de mari pentru o invazie. Dar ar putea contribui la înlăturarea lui Maduro – și, posibil, la aruncarea națiunii în haos.

„Există un potențial foarte mare de violență și instabilitate”, potrivit lui Geoff Ramsey, expert în politica SUA față de Venezuela și membru senior al Atlantic Council. Dacă Maduro pierde puterea, el a spus că Venezuela ar putea „degenera într-o criză de tipul celei din Libia, care ar putea dura ani de zile”.

Atacurile terestre sunt „o posibilitate reală”

Grupul de atac Ford, care include cinci distrugătoare, se va alătura unei concentrări militare americane neobișnuit de mari în apele din largul Venezuelei. Marina Militară are deja opt nave de război în regiune – trei distrugătoare, trei nave de asalt amfibii, un crucișător și o navă de luptă litorală mai mică, concepută pentru apele de coastă. Nu era clar dacă toate cele cinci distrugătoare din grupul de atac Ford vor face călătoria.

Un submarin al Marinei SUA operează, de asemenea, în zona mai largă a Americii de Sud și este capabil să lanseze rachete de croazieră. Armata SUA a trimis, de asemenea, o escadrilă de avioane de vânătoare F-35B Lightning II la o pistă de aterizare din Puerto Rico și a zburat recent cu două bombardiere supersonice grele până la coasta Venezuelei.

Administrația afirmă că armata a ucis cel puțin 57 de persoane în atacurile împotriva navelor acuzate de transportul de droguri. Trump a declarat cartelurile de droguri ca fiind combatanți ilegali din cauza fluxului de narcotice care intră în țară și a afirmat că SUA se află într-un „conflict armat” cu acestea, bazându-se pe aceeași autoritate legală utilizată de administrația Bush după 11 septembrie.

Legiuitorii din ambele partide politice și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa aprobării Congresului și refuzul lui Trump de a furniza detalii despre atacuri. Alții, precum senatorul Lindsey Graham, aliat al lui Trump, consideră că președintele are toată autoritatea de care are nevoie.

Republicanul din Carolina de Sud a declarat duminică la emisiunea „Face the Nation” a CBS că atacurile terestre în Venezuela sunt „o posibilitate reală”.

„Nu vom sta deoparte și vom privi cum bărci pline cu droguri ajung în țara noastră. Le vom arunca în aer și îi vom ucide pe cei care vor să otrăvească America, iar acum vom extinde operațiunile, cred, și pe uscat.”, a spus Graham.

