Forțele NATO au doborât o dronă deasupra unei baze militare din Estonia, în apropiere de granița cu Rusia

29-10-2025 | 14:07
Forțele NATO au doborât o dronă deasupra unei baze militare din Estonia, aflată la 45 de kilometri de granița cu Rusia. 

 

Cristian Anton

Aliaţi ai Estoniei din NATO au doborât o dronă ce fusese observată împreună cu alte aparate de zbor fără pilot în apropierea bazei militare Reedo a Brigăzii a 2-a de infanterie din Estonia, a declarat miercuri pentru EFE o purtătoare de cuvânt a Forţelor de apărare estone, fără să precizeze cărei ţări aparţinea această dronă.

Într-un scurt comunicat, locotenentul Liis Vaksmann a indicat că, în 17 octombrie, în jurul orei locale 16:30, "aliaţi ai Estoniei au observat drone în apropierea bazei militare Reedo a Brigăzii a 2-a Infanterie a Estoniei".

"Unul dintre aparate a fost doborât folosind o armă anti-dronă, în strânsă cooperare cu Brigada a 2-a de infanterie", a adăugat ea referitor la acest incident, despre care s-a aflat de abia acum.

Baza militară Reedo se află la 45 de kilometri de granița cu Rusia

Forţele de apărare din Estonia, în cooperare cu poliţia şi serviciul de graniţă, au încercat să localizeze drona doborâtă, dar aparatul nu a fost găsit în zona în care se crede că a căzut, a spus Vaksmann, refuzând să ofere mai multe detalii.

Baza militară Reedo este situată în sud-estul Estoniei, în apropiere de oraşul Viru, situat la aproximativ 45 de kilometri de graniţa cu Rusia.

Această bază este utilizată de Brigada a 2-a Infanterie din Estonia şi de forţele aliate, inclusiv trupele americane, pentru antrenament şi desfăşurare rapidă în conformitate cu planurile de apărare ale NATO. 

Sursa: Agerpres

Rusia, NATO, graniță, baza militara, estonia, drona, doborat

Dată publicare: 29-10-2025 14:07

