Nicușor Dan, despre incidentul cu drona: Știm că este rusească. Există cadrul legal pentru a o doborî

16-09-2025 | 07:41
Președintele Nicușor Dan a declarat luni că drona care a intrat recent în spațiul aerian român este rusească iar legislația permite doborârea acesteia.  

Mihaela Ivăncică

"Știm că este rusească, știm exact și intervalul de timp și parcursul pe care l-a avut pe teritoriul românesc", a spus șeful statului la un post TV.

Întrebat dacă această dronă trebuia să fie doborâtă, el a răspuns: "După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major, trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone".

"Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta", a adăugat președintele.

”În primul rând vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că colaborăm cu parteneri, că contribuim la protecţia aeriană în zona baltică, alte forţe armate sunt aici, înseamnă că NATO funcţionează. Ăsta e lucrul cel mai important. Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile pentru că pentru ele este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Sâmbătă seara, populația din comunitățile aflate în imediata apropiere a nordului județului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la granița cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă și a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României.

"Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

Reacția forțelor aeriene

În acest context, aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români și germani, au monitorizat zona, până la ora 21:30, și au primit autorizarea de a doborî ținta, potrivit sursei amintite.

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

