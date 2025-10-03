Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței | FOTO

03-10-2025 | 21:05
f-35 olanda drona rusia
Facebook/Ministerul Apărării din Olanda

Fotografii publicate de armata olandeză surprind un avion de vânătoare invizibil F-35 care poartă o nouă marcă de „kill”, sub forma unei drone ce pare a fi Shahed, după ce aeronava a doborât drone rusești ce au încălcat spațiul aerian al NATO.

Alexandru Toader

Imaginile publicate de  Ministerul Apărării din Țările de Jos arată marcajul de pe fuselaj, chiar sub cabina de pilotaj. Marcajul, care nu apare pe alte avioane de vânătoare F-35, seamănă în mod distinct cu dronele de atac unidirecționale cu aripi triunghiulare Delta utilizate de Rusia, după modelul iranian Shahed, cu care armata rusă atacă neîncetat teritoriul Ucrainei.

Ministerul Apărării olandez a declarat pentru Business Insider că marcajul a fost adăugat „după ce a doborât mai multe drone în spațiul aerian polonez în septembrie”. Acesta a precizat că marcajul a fost adăugat doar pe un singur avion F-35 care a doborât mai multe drone, dar a spus că nu va dezvălui nimic despre numărul de drone doborâte.


Marcajele sunt adăugate pe avioane pentru a indica victoriile. Tradiția a început în Primul Război Mondial, odată cu apariția aviației militare, și continuă și astăzi. De exemplu, avioanele americane Super Hornet au fost văzute anul trecut cu astfel de marcaje în timpul operațiunilor din Marea Roșie împotriva grupării Houthi, susținută de Iran.

Distrugerea dronelor ieftine, care sunt cu mult sub nivelul amenințărilor ostile de înaltă calitate pentru care a fost construit F-35, a ridicat întrebări cu privire la sustenabilitatea apărării. Răspunsul la amenințări ieftine cu platforme și muniții de mare valoare plasează apărătorii pe partea greșită a curbei de costuri, făcând din dezvoltarea de sisteme de apărare cu costuri reduse o prioritate din ce în ce mai importantă.

Avion Otopeni
Reacția pilotului Turkish Airlines când a observat drona deasupra avionului, la Otopeni. Proprietarul ei este căutat

Avioanele occidentale, inclusiv F-35 olandeze, au fost mobilizate de mai multe ori ca răspuns la operațiunile aeriene rusești în sau în apropierea spațiului aerian al NATO de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Incidentul din Polonia a fost însă primul în care avioanele NATO au distrus avioane rusești în spațiul aerian al Alianței.

Avioanele F-35 se aflau de doar câteva zile în noua lor misiune de patrulare de-a lungul frontului NATO — granița cu Rusia.

Rusia a declarat că dronele nu se aflau în Polonia în mod intenționat, ci că au deviat de la curs. Ministrul apărării din Polonia a respins categoric această afirmație și a declarat că Rusia a vizat în mod deliberat spațiul său aerian suveran.

Mulți lideri occidentali și oficiali din domeniul apărării au calificat acțiunile Rusiei drept un test al apărării aeriene a NATO, un domeniu în care alianța a recunoscut că are deficiențe. Mulți au descris acțiunile Rusiei în NATO drept un test al hotărârii Alianței.

Prin manevre de sondare, Rusia este capabilă să adune informații despre răspunsurile NATO, identificând ce sisteme reacționează, de unde și cât de repede.

Alte încălcări recente ale spațiului aerian NATO de către Rusia includ trei avioane rusești MiG-31 care au încălcat spațiul aerian estonian timp de peste 12 minute, la câteva zile după incidentul cu drona. Avioane NATO au fost trimise să le intercepteze și să le escorteze, inclusiv avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene Italiene. Cu toate acestea, nu au avut loc confruntări aeriene.

NATO a avertizat Rusia să înceteze acțiunile provocatoare, dar alianța se află într-o situație delicată în ceea ce privește răspunsul militar. Deși nu dorește să pară slabă, nici nu dorește o escaladare a conflictului.
Armatele NATO, îngrijorate de Rusia, și-au mărit considerabil cheltuielile de apărare, inclusiv pentru apărarea aeriană, și construiesc apărări mai puternice la frontieră.

Ministerul Apărării din Olanda a declarat într-o postare că, prin staționarea avioanelor F-35 olandeze în Polonia, demonstrează că este în continuare pregătit. Ministerul a declarat că avioanele de vânătoare F-35 vor fi în Polonia în perioada 1 septembrie - 1 decembrie. Alte națiuni aliate au trimis avioane în Polonia ca parte a misiunilor de poliție aeriană în curs de desfășurare.

De asemenea, a declarat că, începând din decembrie, Olanda va staționa în Polonia și sisteme de luptă precum sistemul de apărare aeriană Patriot, fabricat în SUA, pentru a consolida apărarea aeriană și pentru a proteja ceea ce este un nod logistic-cheie pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Sursa: Business Insider

