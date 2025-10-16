Când ar putea deveni operațional „zidul anti-drone” din estul Europei. Prima nemulțumire legată de sistemul Bruxelles-ului

Stiri externe
16-10-2025 | 17:59
nato drone
AFP

Comisia Europeană vrea ca „zidul anti-drone” din estul Europei să fie operațional până la sfârșitul lui 2027, iar sistemul de supraveghere de pe flancul estic până în 2028, ca parte a planului de întărire a apărării europene până în 2030.

autor
Alexandru Toader

Bruxelles-ul îşi motivează propunerile, incluse într-o "foaie de parcurs" a politicii de apărare a UE, prin temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un membru al blocului comunitar în următorii ani şi prin apelurile preşedintelui american Donald Trump către UE de a face mai mult pentru propria sa securitate, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

"Pericolul nu va dispărea nici măcar atunci când se va termina războiul în Ucraina. Este clar că trebuie să ne consolidăm apărarea în faţa Rusiei", a susţinut şefa diplomaţiei UE, estona Kaja Kallas.

Comisia consideră că, dintre propunerile sale, două "proiecte emblematice" sunt deosebit de urgente, respectiv "zidul anti-drone", redenumit acum "European Drone Defence Initiative" (Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor) şi "Eastern Flank Watch", care îşi propune să consolideze frontierele estice ale UE în spaţiul terestru, aerian şi maritim.

Bruxelles-ul şi-a fixat drept obiectiv ca ambele proiecte să dispună de o capacitate iniţială până la sfârşitul anului viitor, cel de apărare anti-dronă să fie deplin operaţional un an mai târziu, iar cel de supraveghere a flancului estic la sfârşitul anului 2028.

Citește și
diana buzoianu
Descindere a ministrului Mediului la Sintești, cu peste 130 de comisari, polițiști și jandarmi. Susținuți aerian de drone

Comisia Europeană a propus de asemenea un aşa-numit scut aerian european (European Air Shield) ca soluţie de apărare împotriva rachetelor şi a altor ţinte aeriene, precum şi un scut spaţial european "European Space Shield", menit să protejeze instalaţiile şi serviciile spaţiale.

Nu este însă clar în ce vor consta concret toate aceste iniţiative, sub aspect tehnic, operaţional, financiar etc. Sistemul de detectare a dronelor ar putea avea la bază instalaţii tereste sau amplasate pe sateliţi. Liderii celor 27 de state membre ale UE vor decide dacă aprobă propunerile şi vor conveni asupra conducerii proiectelor ce vor fi validate.

Foaia de parcurs propusă de Comisia Europeană urmăreşte de asemenea crearea unei "pieţe autentice" pentru apărare în întreaga UE, cu standarde armonizate care să permită industriei militare să producă mai mult şi mai rapid. Pentru a stimula investiţiile militare, planul mai are în vedere simplificarea pieţei europene a apărării, mobilizarea de finanţări publice şi private şi crearea unei zone de mobilitate militară până în 2027.

Comisia Europeană a inclus în aceeaşi foaie de parcurs şi menţinerea sprijinului "ferm" pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Aplicarea acestei foi de parcurs "ne va consolida industriile de apărare, va accelera producţia şi va menţine sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina", a estimat într-un comunicat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres.

Comentând propunerile Bruxelles-ului, comandantul forţelor terestre franceze, generalul Pierre Schill, a atras atenţia că relevanţa "zidului anti-drone" rămâne să fie demonstrată şi a subliniat că nu există o "soluţie universală" împotriva dronelor.

Această iniţiativă are meritul de a evidenţia o "voinţă clară (a europenilor) de a răspunde potenţialelor atacuri şi ameninţări", dar "relevanţa acestui demers va fi judecată în funcţie de detalii şi de viteza de desfăşurare", explică generalul francez, potrivit AFP, el avertizând că încă sunt multe întrebări fără răspuns legate de aşa-numitul zid anti-drone. "Va fi un zid etanş de-a lungul miilor de kilometri ai frontierei (de est a) NATO? Va combina mijloacele de detectare cu cele de distrugere în profunzime? Va fi concentrat pe anumite puncte?", a enunţat el câteva dintre aceste întrebări.

Privind în ansamblu, "apărarea exclusiv printr-un zid este sortită eşecului, întrucât lasă atacatorului iniţiativa şi îl obligă pe cel aflat în defensivă să fie puternic peste tot", explică de asemenea comandantul forţelor terestre franceze. Dacă "în vechea bătălie a sabiei şi armurii, sabia era în avantaj, acum dronele sunt cele care prevalează asupra apărării. Nu am găsit soluţia perfectă împotriva dronelor, aceasta este o realitate", aşadar răspunsul nu poate fi un singur instrument, ci mai degrabă o combinaţie de mijloace, precum lasere, drone interceptoare şi chiar echipamente de război electronic pentru bruiaj, a concluzionat generalul francez.

Sursa: Agerpres

Etichete: drone, bruxelles,

Dată publicare: 16-10-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali | Video
Stiri externe
Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali | Video

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, scrie AFP.

Descindere a ministrului Mediului la Sintești, cu peste 130 de comisari, polițiști și jandarmi. Susținuți aerian de drone
Stiri Sociale
Descindere a ministrului Mediului la Sintești, cu peste 130 de comisari, polițiști și jandarmi. Susținuți aerian de drone

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că miercuri a avut loc, la Sinteşti, primul control la care au fost folosite dronele Gărzii de Mediu, imaginile urmând să constituie probe în dosar.

 

Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei
Stiri externe
Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei

Rusia "se joacă cu războiul" şi riscă o "escaladare" a situaţiei, a denunţat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, după o serie de încălcări ale spaţiului aerian european atribuite aparatelor de zbor ruseşti, relatează AFP.

Recomandări
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic
Stiri Economice
Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic

Consiliul Fiscal avertizează că, după 2026, România va resimți un „șoc” economic, deoarece PNRR se va încheia. Țara noastră mai are mai puțin de un an pentru a lua fondurile rămase din program.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28