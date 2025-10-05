După incidentele cu dronă din Germania, aeroportul din Vilnius a fost închis din cauza unor baloane suspecte

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte.

Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).

Aceste incidente se înmulţesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri sensibile, după incursiunea a cel puţin 19 drone în spaţiul aerian polonez la începutul lunii septembrie.

Aeroportul din Vilnius va fi închis „până la ora 04:30 (01:30 GMT)”, duminică, din cauza unei „posibile serii de baloane în apropiere”, a indicat acesta într-o postare pe Facebook. Acesta a declarat că a fost informat cu privire la această măsură de către agenţia de supraveghere aeriană Oro Navigajica la ora 22:16 (19:16 GMT).

Mai multe avioane au fost redirecționate

Avioanele care trebuiau să aterizeze în capitală au fost redirecţionate către Kaunas (centru-sud), Letonia, Polonia sau s-au reîntors la destinaţie, în timp ce un zbor spre Helsinki a fost anulat.

Această întrerupere a traficului aerian la Vilnius survine imediat după un caz similar în Germania, la München, unde aeroportul a fost închis joi seara şi apoi vineri seara din cauza alertelor cu drone, înainte de a se redeschide sâmbătă.

Traficul aerian a fost reluat la ora 04:50 ora locală (01:50 GMT) duminică dimineaţa, a anunţat operatorul aeroportului într-un comunicat publicat pe Facebook.

Postul public de televiziune LRT a raportat sâmbătă seara, citând şeful agenţiei lituaniene de gestionare a crizelor, că 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius.

