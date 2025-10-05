După incidentele cu dronă din Germania, aeroportul din Vilnius a fost închis din cauza unor baloane suspecte

Stiri externe
05-10-2025 | 07:07
aeroportul vilnius
AFP

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte.

autor
Adrian Popovici

Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).

Aceste incidente se înmulţesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri sensibile, după incursiunea a cel puţin 19 drone în spaţiul aerian polonez la începutul lunii septembrie.

Aeroportul din Vilnius va fi închis „până la ora 04:30 (01:30 GMT)”, duminică, din cauza unei „posibile serii de baloane în apropiere”, a indicat acesta într-o postare pe Facebook. Acesta a declarat că a fost informat cu privire la această măsură de către agenţia de supraveghere aeriană Oro Navigajica la ora 22:16 (19:16 GMT).

Mai multe avioane au fost redirecționate

Avioanele care trebuiau să aterizeze în capitală au fost redirecţionate către Kaunas (centru-sud), Letonia, Polonia sau s-au reîntors la destinaţie, în timp ce un zbor spre Helsinki a fost anulat.

Citește și
drone
Aeroportul din München s-a redeschis după ce zborurile au fost suspendate din cauza apariţiei unor drone

Această întrerupere a traficului aerian la Vilnius survine imediat după un caz similar în Germania, la München, unde aeroportul a fost închis joi seara şi apoi vineri seara din cauza alertelor cu drone, înainte de a se redeschide sâmbătă.

Traficul aerian a fost reluat la ora 04:50 ora locală (01:50 GMT) duminică dimineaţa, a anunţat operatorul aeroportului într-un comunicat publicat pe Facebook.

Postul public de televiziune LRT a raportat sâmbătă seara, citând şeful agenţiei lituaniene de gestionare a crizelor, că 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius.

Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Sursa: News.ro

Etichete: aeroport, zboruri, vilnius,

Dată publicare: 05-10-2025 07:07

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă
Stiri externe
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.  

Aeroportul din München s-a redeschis după ce zborurile au fost suspendate din cauza apariţiei unor drone
Stiri externe
Aeroportul din München s-a redeschis după ce zborurile au fost suspendate din cauza apariţiei unor drone

Aeroportul din München s-a redeschis vineri după ce a fost închis peste noapte din cauza apariţiei unor drone, care au forţat anularea sau devierea a zeci de zboruri în pragul unei sărbători naţionale.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28