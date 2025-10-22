Piloții români, autorizați să doboare dronele rusești dacă intrau în România, în timpul atacului de la Dunăre

Piloții români au avut permisiunea să tragă în dronele rusești care au atacat porturile de pe malul Dunării, din Ucraina, dacă acestea intrau pe teritoriul României.

Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj Ro-Alert în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.

Conform Ministerului Apărării Naționale, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate cu puțin înainte de ora 1 noaptea, de la Baza Aeriană Borcea.

La două și jumătate au decolat din Baza de la Mihail Kogălniceanu și două aeronave germane Eurofighter Typhoon, pentru a susține misiunea de Poliție Aeriană. Zece explozii s-au auzit pe malul ucrainean al Dunării, în regiunile Ismail și Chilia.

Comandantul operațiunii de la noi a avut permisiunea să dea ordin de tragere asupra dronelor care ar fi pătruns pe teritoriul României, dar, din fericire, nu a fost cazul.

Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată print-un mesaj transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Polițiști, militari și ofițeri ai Serviciului Român de Informații vor căuta eventuale resturi de aparate de zbor fără pilot în Deltă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













