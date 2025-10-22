Piloții români, autorizați să doboare dronele rusești dacă intrau în România, în timpul atacului de la Dunăre

Stiri actuale
22-10-2025 | 13:51
×
Codul embed a fost copiat

Piloții români au avut permisiunea să tragă în dronele rusești care au atacat porturile de pe malul Dunării, din Ucraina, dacă acestea intrau pe teritoriul României.

autor
Marius Grama

Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj Ro-Alert în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.

Conform Ministerului Apărării Naționale, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate cu puțin înainte de ora 1 noaptea, de la Baza Aeriană Borcea.

La două și jumătate au decolat din Baza de la Mihail Kogălniceanu și două aeronave germane Eurofighter Typhoon, pentru a susține misiunea de Poliție Aeriană. Zece explozii s-au auzit pe malul ucrainean al Dunării, în regiunile Ismail și Chilia.

Comandantul operațiunii de la noi a avut permisiunea să dea ordin de tragere asupra dronelor care ar fi pătruns pe teritoriul României, dar, din fericire, nu a fost cazul.

Citește și
Prysmian Alessandro Volta
Cum arată cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România. A fost lansată la șantierul naval din Tulcea

Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată print-un mesaj transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Polițiști, militari și ofițeri ai Serviciului Român de Informații vor căuta eventuale resturi de aparate de zbor fără pilot în Deltă.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, drone, ruse,

Dată publicare: 22-10-2025 13:47

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Cum arată cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România. A fost lansată la șantierul naval din Tulcea
Stiri Sociale
Cum arată cea mai modernă și dotată navă făcută vreodată în România. A fost lansată la șantierul naval din Tulcea

Șantierul naval din Tulcea a lansat marți la apă cea mai complexă navă făcută vreodată aici și probabil cea mai modernă și mai dotată navă construită vreodată în România.  

O femeie a fost rănită în urma exploziei unei butelii, într-o gospodărie din județul Tulcea
Stiri actuale
O femeie a fost rănită în urma exploziei unei butelii, într-o gospodărie din județul Tulcea

O femeie a fost rănită, joi seară, după explozia unei butelii, într-o gospodărie din judeţul Tulcea. Victima a fost transportată la spital cu maşina familiei.

Recomandări
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28