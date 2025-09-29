Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

O echipă mixtă formată din reprezentanţi ai MApN, SRI şi Poliţiei de Frontieră face verificări, urmând ca fragmentele să fie supuse expertizei.

Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, printr-un apel la serviciul 112, prezenţa unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

O echipă mixtă, formată din specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii şi Poliţiei de Frontieră, desfăşoară cercetări la locul indicat, urmând ca fragmentele să fie ridicate în vederea expertizării.

