Fabricile secrete de armament din Belgia, survolate de drone. Thales cere urgent schimbarea legii

08-10-2025 | 15:11
drone kamikaze
Thales Belgium, una dintre cele mai mari companii europene specializate în apărarea aeriană, a dat publicității un avertisment privind creșterea numărului de drone care survolează fabricile sale strict secrete.

Mihai Niculescu

Thales solicită un cadru clar și legal pentru bruierea sau doborârea acestora.

Alain Quevrin, directorul național al Thales Belgium, a declarat, conform Politico, preluat de news.ro: „Vedem mai multe drone decât acum câteva luni."﻿ El a subliniat că observațiile referitoare la zborurile neautorizate au fost făcute deasupra unității Fort d'Évegnée din regiunea Liège, singura facilitate din Belgia autorizată să asambleze și să depoziteze explozibili pentru rachetele de 70 mm ale companiei.

Creșterea acestor incidente survine pe fondul unui val de raportări similare în mai multe țări europene, inclusiv Polonia, România, Germania, Norvegia și Danemarca. Unele dintre dronele identificate în Polonia și România sunt rusești, în timp ce originea altora este necunoscută.

Ca răspuns, autoritățile din Copenhaga au interzis temporar zborurile cu drone, iar NATO a lansat programul Eastern Sentry pentru a consolida sistemele de apărare aeriană ale alianței.

Patru civili au murit în urma unui atac al rușilor la Herson. Moscova a anunțat interceptarea a sute de drone ucrainene

„Suntem îngrijoraţi” de aceste evoluţii, a spus Quevrin, îngrijorări care vin într-un moment în care compania se grăbeşte să-şi dubleze capacitatea de producţie a rachetelor FZ275 neghidate şi ghidate cu laser la 70.000 în următorii ani, atât timp cât există o cerere clară.

Thales a confirmat că a instalat sisteme avansate de detectare la toate facilitățile sale și că ar putea utiliza dispozitive de bruiaj pentru a bloca semnalele de control ale dronelor sau pentru a le doborî. Cu toate acestea, restricțiile legale interzic aceste acțiuni, iar riscul ca resturile dronelor doborâte să rănească persoane este o preocupare majoră, potrivit lui Quevrin.

„Procedura trebuie clarificată”, a insistat el.

El a precizat că este necesară clarificarea procedurilor legale pentru astfel de situații, indicând limitele responsabilităților între autorități și companii.

Cerere „incredibilă” pentru producție

Compania se confruntă cu o cerere „incredibilă” de rachete anti-dronă, în contextul în care NATO încearcă să-și securizeze spațiul aerian, majoritatea producției fiind destinată Ucrainei. Rachetele FZ275 produse în Belgia pot neutraliza drone de diferite dimensiuni, inclusiv modele Shahed, fabricate în Iran. Sunt folosite inclusiv bile de oțel, împrăștiate în timpul exploziilor, care pot doborî roiuri de drone de mici dimensiuni.

Cu toate acestea, NATO a fost criticată pentru risipa de rachete scumpe, care valorau zeci de mii de dolari, în doborârea unor drone ieftine fabricate din materiale accesibile, cum ar fi lemnul și spuma.

Thales Belgia și-a propus să-și dubleze producția de rachete la 70.000 de unități pe an, necesități care impun crearea unui organism la nivel UE pentru coordonarea achizițiilor și proiectelor transfrontaliere.

Compania afirmă că rachetele sale sunt de patru ori mai ieftine decât alternativele de pe piaţă.

CE are interdicții legale în privința finanțării directe a armamentului, dar sprijină inițiative ce facilitează colaborarea între state membre.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-10-2025 15:03

