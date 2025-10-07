Rusia declară că a interceptat 210 de drone ucrainene într-o singură noapte, dintre care 16 deasupra Mării Negre

07-10-2025
Rusia a anunţat marţi că a interceptat în timpul nopţii 210 de drone ucrainene, unul dintre atacurile cele mai ample ale Kievului de la începutul ofensivei la scară mare a Moscovei în Ucraina, în februarie 2022, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Între orele 04:00 şi 05:00 GMT marţi, 25 de drone au fost neutralizate, dintre care 16 deasupra Mării Negre, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

Regiunile Kursk și Belgorod, printre cele mai vizate de atacuri

În timpul nopţii, drone au fost doborâte în special deasupra regiunilor ruse Kursk (62 de drone neutralizate) şi Belgorod (31), regiuni ce se învecinează cu Ucraina, potrivit ministerului.

Treizeci de aparate fără pilot au fost de asemenea interceptate în regiunea Nijnii Novgorod, situată la est de Moscova şi la sute de kilometri de Ucraina, potrivit aceleiaşi surse.

În această regiune, atacul a ţintit în special zona industrială Dzerjinsk, unde se află mai multe întreprinderi chimice, a precizat pe Telegram guvernatorul Gleb Nikitin.

Resturi ale unor drone neutralizate au căzut pe teritoriul unei asemenea întreprinderi, fără a cauza "prejudicii importante" infrastructurilor sale, a adăugat el. "Potrivit primelor informaţii, nimeni nu a fost rănit", a dat asigurări guvernatorul.

Luni, Rusia a anunţat că a interceptat peste 250 de drone ucrainene, în timp ce o lovitură ucraineană a făcut doi morţi în oraşul Belgorod.

Peste 1.000 de persoane fără curent în regiunea Belgorod

În aceeaşi regiune Belgorod, circa o mie de persoane nu aveau marţi dimineaţa curent electric, după atacurile cu drone contra infrastructurilor energetice din ultimele două zile, potrivit guvernatorului Viaceslav Gladkov.

De la începutul ofensivei sale în urmă cu trei ani şi jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde cu regularitate, lovind teritoriul rus.

Kievul vizează în special infrastructurile energetice ruse, însă aceste atacuri sunt de obicei limitate la circa zeci de drone.

La rândul său, Moscova şi-a intensificat în ultimele zile atacurile asupra reţelei electrice ucrainene, generând temeri privind o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric şi să producă dificultăţi privind încălzirea, odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat şi în 2024.

Rusia controlează peste 19% din teritoriul ucrainean

La sfârşitul lui septembrie, Moscova exercita un control total sau parţial asupra a peste 19% din teritoriul ucrainean, potrivit unei analize a AFP pe baza unor date furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).

Circa 7% - Crimeea şi zone din regiunea industrială Donbas - se aflau deja sub controlul Moscovei înainte de declanşarea ofensivei ruse în februarie 2022. 

Sursa: Agerpres

