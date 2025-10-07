Zeci de drone noi pentru Garda Națională de Mediu, dotate cu senzori de poluare. Vor fi utilizate pentru controale

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat semnarea unui contract prin care Garda Națională de Mediu va primi zeci de drone echipate cu senzori pentru măsurarea poluanților din aer, utilizate urgent în controale.

„O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă”, scrie Buzoianu pe Facebook.

Ea precizează că, în situația în care stațiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendință anormală de creștere a concentrațiilor de poluanți în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acuratețe zona unde ar putea exista potențialele surse de emisii.

De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales în zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare.

Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

„Pe scurt: întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una, cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață”, conchide ministrul Mediului.

