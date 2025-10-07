Patru civili au murit în urma unui atac al rușilor la Herson. Moscova a anunțat interceptarea a sute de drone ucrainene

Un atac cu drone a provocat marţi moartea a patru civili în regiunea ucraineană Herson, aflată parțial sub controlul forțelor ruse.

În acelaşi timp, Moscova a anunţat interceptarea a peste 200 de drone ucrainene, unul dintre cele mai mari atacuri ale Kievului de la începutul războiului. Bombardamentele se înmulţesc de ambele părţi, în special asupra infrastructurii energetice, relatează Le Figaro.

Dronele au lovit civili în sudul Ucrainei

Un atac cu drone a ucis patru persoane în partea ocupată de Rusia din regiunea ucraineană Herson, a afirmat marţi responsabilul local numit de Moscova în acest teritoriu, care a acuzat Kievul că a vizat în mod deliberat civili.

Vladimir Saldo a afirmat pe Telegram că aceste patru persoane au fost ucise pe o şosea între localităţile Zavodivka şi Hornostaivka în timpul unui atac ucrainean cu drone „care viza vehicule civile”. În mesajul său, care face bilanţul ultimelor 24 de ore, el a afirmat, de asemenea, că un bărbat a fost rănit de un atac cu drone la Nova Kahovka.

La Herson, capitala regională aflată încă sub control ucrainean, un bărbat de 65 de ani a fost ucis marţi dimineaţă într-un atac cu drone atribuit Moscovei, a anunţat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Prokudin.

Rusia a doborât peste 180 de drone ucrainene

La rândul său, Rusia a anunţat marţi că a interceptat în timpul nopţii 184 de drone ucrainene pe teritoriul rus, unul dintre cele mai intense atacuri ale Kievului de la începutul ofensivei la scară largă a Moscovei în Ucraina, în februarie 2022.

Dronele au fost doborâte în special deasupra regiunilor ruseşti Kursk (62 de drone neutralizate) şi Belgorod (31), situate la graniţa cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării rus.

Luni, Rusia a declarat că a interceptat peste 250 de drone ucrainene, în timp ce un atac ucrainean ar fi provocat două victime în oraşul Belgorod. În aceeaşi regiune, o mie de persoane rămăseseră fără electricitate marţi dimineaţă, după atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din ultimele două zile, potrivit guvernatorului Viaceslav Gladkov.

Bombardamentele se intensifică de ambele părți

De la începutul ofensivei sale, acum trei ani şi jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul rus. Kievul vizează în special infrastructura energetică rusă, dar atacurile sale sunt de obicei limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova şi-a intensificat atacurile asupra reţelei electrice ucrainene în ultimele zile, stârnind temeri cu privire la o campanie menită să cufunde ţara în întuneric şi să îngreuneze încălzirea pe măsură ce se apropie iarna, aşa cum s-a întâmplat în cei trei ani precedenţi.

La sfârşitul lunii septembrie, Moscova exercita un control total sau parţial asupra a 19% din teritoriul ucrainean, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP). Cam 7% - Crimeea şi zone din regiunea industrială Donbas - erau deja controlate înainte de începerea asaltului rus din februarie 2022.

Sursa: News.ro

