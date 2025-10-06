Ministrul german al Economiei, Katharina Reiche: „Trebuie să dezvoltăm drone pentru apărare”

Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărarea sa, a declarat luni pentru DPA ministrul german al economiei Katharina Reiche, după o serie de incidente recente de mare răsunet.

„Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construieşti", a afirmat ea. "Germania trebuie să devină un factor de prim-plan în dezvoltarea şi producţia de drone pentru sprijinirea Ucrainei, pentru întărirea propriilor capacităţi de apărare şi pentru protejarea infrastructurilor noastre critice", a spus titulara Ministerului german al Economiei.

„Evenimentele din ultimele zile au demonstrat acest lucru în mod clar- în Ucraina şi aici, în Germania", a adăugat ea.

O serie de incidente recente implicând drone

O serie de incidente recente implicând drone au provocat puternice tensiuni pe flancul estic al NATO, drone ruseşti fiind doborâte luna trecută deasupra Poloniei.

Germania a fost de asemenea afectată, cu numeroase zboruri suspendate pe aeroportul Munchen joi şi vineri după observarea unor drone.

„Avem nevoie de o creştere rapidă a producţiei şi de o dezvoltare tehnologică continuă, în special în domeniul inteligenţei artificiale" , a subliniat Reiche.

„Pentru a realiza aceasta, trebuie să mobilizăm toate resursele disponibile, inclusiv noi alianţe: între industrie, întreprinderi mici şi mijlocii, startup-uri şi cercetare", a spus ministrul. "Securitatea Europei se va decide şi în fabricile germane", a subliniat Katharina Reiche, adăugând că dronele reprezintă o tehnologie-cheie, cu aplicaţii atât militare, cât şi civile.

„În sectorul civil, de exemplu, acestea ajută la monitorizarea şi protejarea infrastructurii noastre critice: aeroporturi, porturi, conducte, rafinării, terminale GNL, substaţii, centre de date şi spitale", a subliniat ministrul german.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













