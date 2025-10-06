Ca să îi prindă pe cei care aruncă deșeuri ilegale, Garda de Mediu folosește drone pentru a-i filma din aer

Stiri actuale
06-10-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

Gropile de gunoi clandestine sau deşeurile ilegale sunt filmate de acum cu drone de comisarii gărzilor de mediu.

autor
Călin Ardelean

Echipamentele ușurează munca în teren, iar imaginile vor putea fi folosite în instanță, împotriva celor care poluează. În județul Bihor aparatele au fost ridicate în aer, și au detectat deja, primele nereguli.

Drona Gărzii de Mediu a fost ridicată la marginea localității Ineu, din Bihor. Peisajul este dezolant - sunt zece hectare de teren pline de gunoaie. Zona ține de primărie.

Edilul spune că localnicii aruncă deșeuri acolo. Acum, administrația locală riscă o amendă de până la 60.000 de lei.

Dumitru Togor, Primarul Localităţii Ineu: "Încercăm să-i constrângem, fără a ajunge la pragul de amenzi."

În total, 16 drone au fost cumpărate pentru comisarii gărzilor de mediu din ţară. Cu ajutorul lor, pot verifica suprafeţe întinse într-un timp mult mai scurt.

Cristi Pătcaş, Comisar Garda de Mediu Bihor: "Toate zonele acestea le luăm la pas, sunt zone greu accesibile, cu drona ne ușurează foarte mult munca."

Alin Sălăjan, Comisar Garda de Mediu Bihor: ”Pe lângă că identificăm noi zone de deșeuri, putem să cartografiem nu știu, cariere, exploatări vedem s-a exploatat, nu s-a exploatat”.

Citește și
litoral romania
Schimbare majoră pe litoral. Apele Române nu mai prelungesc contractele de închiriere ale plajelor: „Șanse egale”

Potrivit Ministerului Mediului, imaginile pot fi filmate fără consimţământul celor vizaţi şi devin automat probe.

Andrei Corlan, Comisar General Garda Naţională de Mediu: ”Toate imaginile și tot ceea ce captăm noi reprezintă constatare în actul de control. Putem întocmi actul de control, putem aplica sancțiunea, fără ca, fizic, comisarul să fie acolo".

Acest lucru este posibil deoarece platforma digitală la care este conectată drona este interconectată cu Registrul Comerțului, Oficiul de Cadastru, Evidența Populației și Direcția de Înmatriculări.

Comisarii vor folosi la controalele din teren și peste 700 de bodycamuri, aproape 300 de camere de bord, dar şi mai multe sisteme de scanare a camioanelor. Învestiţia a fost de 14 milioane de euro, bani obţinuţi prin PNRR.

Sursa: Pro TV

Etichete: drona, gunoi, Garda de Mediu,

Dată publicare: 06-10-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Schimbare majoră pe litoral. Apele Române nu mai prelungesc contractele de închiriere ale plajelor: „Șanse egale”
Stiri actuale
Schimbare majoră pe litoral. Apele Române nu mai prelungesc contractele de închiriere ale plajelor: „Șanse egale”

Apele Române anunţă că nu vor prelungi contractele de închiriere a plajelor care expiră în octombrie. Vor fi organizate licitaţii publice deschise, la care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare.

Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele
Stiri actuale
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

Fără unghii lungi și colorate, bijuterii și flori în spitale. Cazul dramatic de la „Sfânta Maria” din Iași, unde mai mulți prunci au murit infectați cu o bacterie periculoasă, întărește regulile de igienă în unitățile sanitare.

Oamenii din Mărășești dau vina pe primărie pentru copilul omorât de câinii maidanezi. Municipalitatea îi acuză pe localnici
Stiri actuale
Oamenii din Mărășești dau vina pe primărie pentru copilul omorât de câinii maidanezi. Municipalitatea îi acuză pe localnici

Se fac mai multe anchete în județul Vrancea, după ce un copil de 3 ani a murit sfâșiat de o haită de câini fără stăpân. Băiețelul ieșise din curte nesupravegheat, iar câteva ore mai târziu, trupul plin de răni a fost găsit într-un canal, printre gunoaie.  

Recomandări
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Octombrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28