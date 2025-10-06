Ca să îi prindă pe cei care aruncă deșeuri ilegale, Garda de Mediu folosește drone pentru a-i filma din aer

Gropile de gunoi clandestine sau deşeurile ilegale sunt filmate de acum cu drone de comisarii gărzilor de mediu.

Echipamentele ușurează munca în teren, iar imaginile vor putea fi folosite în instanță, împotriva celor care poluează. În județul Bihor aparatele au fost ridicate în aer, și au detectat deja, primele nereguli.

Drona Gărzii de Mediu a fost ridicată la marginea localității Ineu, din Bihor. Peisajul este dezolant - sunt zece hectare de teren pline de gunoaie. Zona ține de primărie.

Edilul spune că localnicii aruncă deșeuri acolo. Acum, administrația locală riscă o amendă de până la 60.000 de lei.

Dumitru Togor, Primarul Localităţii Ineu: "Încercăm să-i constrângem, fără a ajunge la pragul de amenzi."



În total, 16 drone au fost cumpărate pentru comisarii gărzilor de mediu din ţară. Cu ajutorul lor, pot verifica suprafeţe întinse într-un timp mult mai scurt.



Cristi Pătcaş, Comisar Garda de Mediu Bihor: "Toate zonele acestea le luăm la pas, sunt zone greu accesibile, cu drona ne ușurează foarte mult munca."



Alin Sălăjan, Comisar Garda de Mediu Bihor: ”Pe lângă că identificăm noi zone de deșeuri, putem să cartografiem nu știu, cariere, exploatări vedem s-a exploatat, nu s-a exploatat”.

Potrivit Ministerului Mediului, imaginile pot fi filmate fără consimţământul celor vizaţi şi devin automat probe.

Andrei Corlan, Comisar General Garda Naţională de Mediu: ”Toate imaginile și tot ceea ce captăm noi reprezintă constatare în actul de control. Putem întocmi actul de control, putem aplica sancțiunea, fără ca, fizic, comisarul să fie acolo".

Acest lucru este posibil deoarece platforma digitală la care este conectată drona este interconectată cu Registrul Comerțului, Oficiul de Cadastru, Evidența Populației și Direcția de Înmatriculări.

Comisarii vor folosi la controalele din teren și peste 700 de bodycamuri, aproape 300 de camere de bord, dar şi mai multe sisteme de scanare a camioanelor. Învestiţia a fost de 14 milioane de euro, bani obţinuţi prin PNRR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













