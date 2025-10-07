Germania începe să doboare dronele. Bavaria a făcut primul pas: ”Trebuie să le doborâm în loc să așteptăm”

07-10-2025
Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută operaţiunile aeroportului din München au fost perturbate de apariţii misterioase de drone.

 

autor
Cristian Anton

Aceste incidente, care se adaugă unor similare, petrecute în alte ţări europene, mai ales în Danemarca, şi pe care unii responsabili le atribuie Rusiei, ce neagă orice implicare, au stârnit o amplă dezbatere în Germania asupra modului în care ar trebui reacţionat în cazul dronelor neidentificate.

Deşi doborârea acestora cu ajutorul armelor de foc este dificilă sub aspect tehnic, guvernul bavarez a aprobat acum un proiect de act normativ care le va da poliţiştilor dreptul să procedeze astfel în situaţiile când consideră necesar. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie doar de votul favorabil al parlamentului landului Bavaria.

"Nu este cazul să intrăm în panică, dar este nevoie de mai multă prudenţă", a indicat premierul bavarez, Markus Söder. "Concluzia este că trebuie să le doborâm în loc să aşteptăm", a adăugat el, argumentând că poliţia trebuie să poată neutraliza dronele pentru a proteja populaţia.

Inițiativa din Bavaria ar urma să fie preluată la nivel federal în Germania

"Trebuie de asemenea să fim capabili să ne înarmăm propriile noastre drone", a mai susţinut premierul bavarez.

Proiectul de lege aprobat de guvernul său include noi prerogative oferite poliţiei pentru combaterea dronelor şi crearea unui centru de apărare în acest scop.

Acest centru va fi la Erding (în apropierea aeroportului din München), unde armata germană deja cooperează cu companii tehnologice bavareze.

Iniţiativa landului Bavaria ar putea fi preluată la nivel federal în Germania. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, şi-a anunţat recent intenţia de creare a unui centru comun de apărare împotriva dronelor. 

Sursa: Agerpres

Etichete: drone, politie, lege, Bavaria, doborat,

Dată publicare: 07-10-2025 20:19

