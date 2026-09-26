Explozia s-a produs în zona Plaka din capitala Greciei, un cartier aflat în apropierea unor obiective turistice precum Acropolele. Potrivit presei locale, în clădire funcționa o unitate de cazare pentru turiști, scrie BBC.

Un bărbat și o femeie din Statele Unite au murit, iar alți doi turiști americani sunt dați dispăruți, a relatat agenția AFP, citând oficiali locali. De asemenea, un cetățean grec și unul britanic, care locuiau în clădire, sunt dați dispăruți.

Care ar fi cauza exploziei

Imaginile de la fața locului au arătat echipele de intervenție căutând printre ruine. O scurgere de gaze este considerată cauza probabilă a exploziei.

Trupul unei femei a fost găsit sâmbătă dimineață, iar ulterior un oficial al pompierilor greci le-a declarat jurnaliștilor că a fost descoperit și trupul unui bărbat.

Turiștii au fost dați dispăruți după ce nu s-au prezentat la aeroportul din Atena pentru zborul pe care urmau să îl ia, a relatat agenția Reuters, citând poliția locală.

Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat: „Vorbim despre un dezastru incredibil”.

Clădirea cu trei etaje s-a prăbușit complet în urma exploziei, iar imobilele învecinate au fost avariate. Dărâmăturile s-au împrăștiat pe șosea, iar presa locală a relatat că mai multe persoane au fost rănite de materialele căzute pe străzile din apropiere. Unele clădiri au fost evacuate.

La fața locului au fost folosite excavatoare și camere cu termoviziune pentru căutarea eventualilor supraviețuitori.

Explozia s-a produs pe o stradă îngustă situată între două dintre cele mai vizitate obiective turistice ale Atenei – Acropolele și Templul lui Zeus Olimpianul.