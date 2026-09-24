10 insule din Grecia perfecte pentru vacanță în octombrie. Plaje liniștite, sate tradiționale și mai puțini turiști

Octombrie poate fi o perioadă foarte bună pentru o vacanță pe insulele Greciei. Costurile de călătorie scad, iar cazările sunt considerabil mai ieftine decât în lunile de vârf ale sezonului. Și închirierea unei mașini poate costa mai puțin, scrie davestravelpages.com.

În plus, numărul turiștilor scade considerabil. Pentru cei care preferă să evite aglomerația, octombrie poate fi una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Grecia.

Insulele mai calde din Dodecanez și Creta sunt opțiuni foarte bune pentru cei care vor să prelungească senzația de vară până târziu în toamnă.

Care este cea mai caldă insulă grecească în octombrie

Creta este considerată cea mai caldă insulă din Grecia în octombrie. Temperaturile medii din timpul zilei se situează în general între 20 și 25°C.

Maximele pot ajunge la 22–27°C, în timp ce noaptea temperaturile coboară spre 15–20°C. Apa mării se menține la aproximativ 22–24°C, suficient de caldă pentru înot.

Totuși, octombrie marchează începutul toamnei, iar vremea poate deveni mai instabilă. Câteva ore de nori sau vânt pot transforma rapid o zi bună de plajă într-una mai puțin potrivită pentru stat la soare.