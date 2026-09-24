10 insule din Grecia perfecte pentru vacanță în octombrie. Plaje liniștite, sate tradiționale și mai puțini turiști

Stiri Turism
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Shutterstock

Printre cele mai bune insule grecești de vizitat în octombrie se numără Creta, considerată cea mai caldă insulă grecească în această perioadă, Santorini, care este mult mai liniștită decât în lunile de vară, și Rhodos. 

autor
Anamaria Cadis

Octombrie poate fi o perioadă foarte bună pentru o vacanță pe insulele Greciei. Costurile de călătorie scad, iar cazările sunt considerabil mai ieftine decât în lunile de vârf ale sezonului. Și închirierea unei mașini poate costa mai puțin, scrie davestravelpages.com.

În plus, numărul turiștilor scade considerabil. Pentru cei care preferă să evite aglomerația, octombrie poate fi una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Grecia.

Insulele mai calde din Dodecanez și Creta sunt opțiuni foarte bune pentru cei care vor să prelungească senzația de vară până târziu în toamnă.

Care este cea mai caldă insulă grecească în octombrie

Creta este considerată cea mai caldă insulă din Grecia în octombrie. Temperaturile medii din timpul zilei se situează în general între 20 și 25°C.

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Maximele pot ajunge la 22–27°C, în timp ce noaptea temperaturile coboară spre 15–20°C. Apa mării se menține la aproximativ 22–24°C, suficient de caldă pentru înot.

Totuși, octombrie marchează începutul toamnei, iar vremea poate deveni mai instabilă. Câteva ore de nori sau vânt pot transforma rapid o zi bună de plajă într-una mai puțin potrivită pentru stat la soare.

10 insule din Grecia perfecte pentru vacanță în octombrie

- Creta – vreme foarte bună în octombrie

- Santorini – o perioadă excelentă pentru apusuri

- Rhodos – caldă și plăcută

- Mykonos – plaje mai liniștite

- Naxos – o experiență mai autentică a vieții insulare

- Hydra – ideală pentru o escapadă din Atena

- Corfu – bună pentru plimbări și vizitarea fortărețelor

- Andros – potrivită pentru drumeții și activități în aer liber

- Kefalonia – ultimele zile calde ale anului

- Syros – atmosferă locală și viață de noapte

Cum este vremea pe insulele grecești în octombrie

Vremea poate fi destul de variabilă. În general există multe zile însorite, dar și perioade cu ploaie.

Condițiile diferă mult de la o regiune la alta. De exemplu, Insulele Ionice au de obicei temperaturi mai blânde decât insulele sudice, precum Creta, dar pot avea și mai multe precipitații.

În timpul zilei, mai ales în prima parte a lunii, vremea este adesea suficient de caldă pentru haine de vară și chiar pentru câteva zile de plajă.

Seara însă temperaturile scad și este recomandată o jachetă ușoară.

În linii mari, cele mai calde insule grecești în octombrie sunt cele din sud: Creta, Dodecanezele și unele insule din Ciclade.

Pentru vizitarea orașelor, siturilor arheologice sau pentru drumeții, octombrie este o perioadă excelentă. 

Etichete: grecia, toamna, turism,

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